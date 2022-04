Elon Musk no estará finalmente en la junta directiva de Twitter

El fundador de Tesla, Elon Musk, finalmente no formará parte de la Junta Directiva de Twitter, después de que la semana pasada se anunciara lo contrario una vez que se supiese que había adquirido un 9,2% de la plataforma, convirtiéndose en el mayor accionista individual de la empresa.

El consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, que el martes de la semana pasada había anunciado que Musk se uniría a la junta directiva de Twitter, fue el encargado de hacer el anuncio en un tuit publicado la noche del domingo. "El nombramiento de Elon en la junta directiva iba a ser oficialmente efectivo el 9 de abril, pero Elon compartió esa misma mañana que ya no se unirá al consejo", escribió Agrawal en la red social.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk