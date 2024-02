Así funciona Sora, la nueva herramienta de OpenAI para crear vídeos con inteligencia artificial

El mundo avanza y la evolución tecnológica facilita infinidad de recursos técnicos para acelerar el proceso de aprendizaje, convivencia y comodidad de las personas, que ya sienten cómo la inteligencia artificial podría competir con la mente humana.

La empresa líder en este campo es OpenAI, creadora del popular ChatGPT y que cuenta con el respaldo tecnológico y financiero de Microsoft.

El último ingenio de la compañía presidida por Sam Altman fue GPT-4 Turbo, un nuevo modelo aún más potente, pero ya ha presentado el siguiente: Sora, capaz de convertir texto en videos de hasta 60 segundos.

Introducing Sora, our text-to-video model.Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3WPrompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf