La cápsula Starliner de Boeing se acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional

La cápsula Starliner de la empresa estadounidense Boeing se acopló con éxito este viernes por primera vez a la Estación Espacial Internacional (EEI), unas 24 horas después de haber despegado desde una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral (Florida).

La nave CST-100 Starliner encajó sin incidentes en el módulo Harmony de la EEI a las 20:28 del este de EEUU (02:28 hora peninsular española), tras una serie de maniobras hechas de forma autónoma que fueron supervisadas por los miembros de la Expedición 67 a bordo de la estación.

See #Starliner successfully, autonomously rendezvous and dock with @Space_Station during #OFT2. Through the combined work of @NASA and Starliner teams, the spacecraft connected to the Boeing-built International Docking Adapter at 7:28 p.m. CT. pic.twitter.com/GHnz59zHXa