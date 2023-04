Twitter elimina las etiquetas de "medio financiado por el Gobierno" y "medio afiliado al Estado"

La red social Twitter ha quitado las etiquetas de "medio financiado por el Gobierno" y "medio afiliado al Estado" de las cuentas en esta red social de diversos medios de información públicos, que habían protestado por la medida.

Twitter ha tomado esta decisión sin aviso previo. Preguntado por EFE y por otros medios para ofrecer una explicación, el servicio de prensa de la red social respondió con el emoticono de un excremento, sin añadir ninguna palabra, una práctica que viene siendo habitual en los últimos tiempos.

Entre los que recibieron las etiquetas y las han visto retiradas hay medios como Russia Today, la corporación canadiense CBC, la cadena estadounidense NPR (que incluso abandonó la red social) o RTVE (que se había quejado oficialmente a Twitter y pedido expresamente que se la quitasen).

Canadian Broadcasting Corp said they’re “less than 70% government-funded”, so we corrected the label pic.twitter.com/lU1EWf76Zu — Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2023

RTVE mostró su satisfacción por la retirada de la etiqueta "medio financiado por el Gobierno" en todas las cuentas de la corporación. RTVE pidió el pasado martes a la red social que eliminara esa etiqueta que consideró "errónea y contraria a la esencia" del ente público.

Recordó que la "independencia editorial" y de los trabajadores está amparada por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

Ni el dueño de Twitter, Elon Musk, ni ninguna de las cuentas corporativas que la red social usa para hacer anuncios (Twitter Verified, Twitter Blue o Twitter Safety, entre otras) han informado de este nuevo movimiento.

La etiqueta azul

El jueves la red social eliminó la etiqueta azul de aquellas cuentas que se han negado a pagar los 8 dólares mensuales de Twitter Blue, suscripción establecida por Musk que permite a sus titulares, además de tener una verificación azul, editar tuits, escribir mensajes más largos y aparecer de forma preferente en el feed sobre otras cuentas que no lo pagan.

Horas después, Musk anunció que él pagaría personalmente el canon mensual para mantener la etiqueta azul a tres personas en concreto que se habían negado a pagarla: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el escritor Stephen King.

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

Solo el 0,2% de los usuarios de la red paga por Twitter Blue. En marzo, Twitter Blue tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138% más que el mes anterior, según Similarweb.

La marca amarilla: 1.000 dólares al mes

En cuanto a la marca amarilla que identifica a medios de comunicación -y que cuesta 1.000 dólares mensuales- la política de Twitter ha resultado errática, puesto que en Estados Unidos algunos medios supuestamente han aceptado pagarla y llevarla (The Washington Post, Los Angeles Times, ABC News) y otros no (CNN, New York Times o Fox News).

Similar es el caso en el panorama internacional, con medios que la llevan (El País, Le Monde o BBC News) y otros muchos que no, entre ellos las grandes agencias de noticias como Reuters, EFE, AFP o AP.