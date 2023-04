Twitter publica el código fuente con el que fija sus algoritmos

Twitter publicó la mayor parte del código fuente que sirve, entre otras cosas, para fijar los algoritmos, según anunció su equipo de ingenieros, que lo describió como el principio de "una nueva era de transparencia".

De inmediato, Elon Musk, el magnate propietario de la red social, lo retuiteó y explicó que con este código abierto "terceras partes podrán determinar, con una exactitud razonable, lo que probablemente va a ser mostrado a los usuarios". Admitió que esto sacará a la superficie "muchas cuestiones embarazosas", pero prometió que se resolverán con prontitud.

Today marks a new era of transparency for Twitter. 🧵We’re sharing much of the source code that powers our platform with the world. Visit our blog to learn more about this initiative: https://t.co/hTHVpuMDz8

En el blog de la compañía se explica que se ha excluido el código que pudiera comprometer la seguridad y la privacidad de los usuarios o "la habilidad de proteger nuestra plataforma". Asimismo, tampoco incluye el código que impulsa las recomendaciones publicitarias.

El funcionamiento de los algoritmos es una de las herramientas más poderosas de Twitter y de todas las redes sociales, pues determinan cuál será el feed o flujo de información que aparece en la cuenta de cada usuario.

Most of the recommendation algorithm will be made open source today. The rest will follow.Acid test is that independent third parties should be able to determine, with reasonable accuracy, what will probably be shown to users.No doubt, many embarrassing issues will be… https://t.co/41U4oexIev