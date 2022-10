La UE advierte a Elon Musk que Twitter deberá cumplir las leyes digitales europeas

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, advirtió este viernes al multimillonario Elon Musk tras confirmar la compra de Twitter con el mensaje “el pájaro ha sido liberado” en la misma red social, que “el pájaro” -logotipo de la compañía- debe “volar” de acuerdo a las leyes de la Unión Europea.

“En Europa, el pájaro volará según nuestras normas de la UE”, indicó Breton en respuesta al mensaje de Musk, publicado en su perfil de Twitter.

