La UE alerta del riesgo para la privacidad de las aplicaciones contra el coronavirus

Pueden ser parte de la solución a la Covid-19, pero también crear problemas: las tecnologías para rastrear los contagios interfieren con el derecho a la privacidad, pero también pueden vulnerar la libertad de movimiento e incluso de religión, según alerta la UE.

"El procesamiento de los datos personales en esas aplicaciones plantea relevantes cuestiones de derechos fundamentales, particularmente en lo que se refiere a privacidad y protección de datos", resume en un informe la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea.

El texto, que amplía uno anterior sobre cómo las medidas contra el coronavirus afectan a las libertades de los ciudadanos, dedica un capítulo a las apps de rastreo de contactos que muchos de los socios de la UE usan.

Esas aplicaciones intercambian y almacenan datos entre usuarios de dispositivos móviles que han estado suficientemente cerca como para contagiarse y avisan luego si uno de los contactos es diagnosticado como positivo, para poder hacer un seguimiento de la posible cadena de infecciones.

Aunque la FRA reconoce la utilidad de esa tecnología, insiste en que su uso debe ser voluntario y los datos usados sólo para luchar contra la pandemia. "En circunstancias excepcionales se pueden limitar los derechos. Pero nunca debemos olvidar los principios de necesidad y proporcionalidad y evitar la discriminación", señala en el documento Michael O'Flaherty, director de la FRA.

What are the #fundamentalrights implications of #COVID19?🆕Our wide-ranging report looks closely at #privacy & #dataprotection.It also covers: 🚨 emergency measures ⚕️ the impact on daily life 👵🏾 the impact on vulnerable groupsGet your copy here:https://t.co/jFfWzJu11y pic.twitter.com/p9THENQBMB