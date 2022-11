Vuelven las denuncias por un SMS haciéndose pasar por Correos

En los últimos días se han producido varias denuncias por un mensaje falso de Correos Express en el que se advierte a los receptores de que tienen un paquete retenido en las aduanas por impago de tasas, y se adjunta un enlace en el que puedes abonar 2,64€ para recibir el paquete. La empresa de envíos ya ha advertido de que se trata de un timo y que se está suplantando su identidad al enviar SMS que no provienen de la fuente oficial.

Si se recibe un mensaje de este tipo hay que ignorarlo y sobre todo no entrar en el enlace que se le adjunta, ya que llevará al usuario a una web con el mismo aspecto corporativo que la de Correos y así se podría caer en la trampa. Es importante fijarse en el enlace, si no lleva el nombre de la empresa y no tiene nada que ver con su dirección web correosexpress.com no es fiable por lo que no hay que entrar en él.

Correos advierte de que están suplantando su identidad

Los contenidos que se difunden exactamente advierten de que el pedido que hemos realizado está retenido y el mensaje incluye: “Correo Express, su paquete sigue retenido en aduanas por impago de las tasas (2,46€) puede pagarlos utilizando el siguiente enlace: https://pxlme.me/M5rg9jVu”

Si el mensaje que se ha recibido es similar a este no hay que pinchar en el enlace y si se tiene alguna duda o se espera un paquete de la empresa lo indicado es ponerse en contacto con Correos Express.

En el caso de pinchar en el enlace, la página a la que redirige al usuario es muy similar a la de correos y pide introducir los datos bancarios haciéndonos vulnerables antes cualquier ataque a la cuenta bancaria. La empresa no guarda relación con estos hechos y con la temporada que se aproxima, la Navidad, los estafadores aúnan esfuerzos para poder timar a los usuarios que esperan paquetes urgentes.

Si en algún momento se recibe un mensaje con estas características hay que ser precavido y no aportar datos personales ni bancarios sin saber que la página es segura para evitar problemas con la privacidad de los usuarios.