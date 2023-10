WhatsApp implementa el inicio de sesión con passkeys en dispositivos Android

WhatsApp ha lanzado oficialmente soporte para iniciar sesión a través de passkeys en la aplicación para Android, por lo que los usuarios podrán acceder a sus cuentas sin contraseña, empleando en su lugar reconocimiento facial o la huella dactilar.

La plataforma de mensajería instantánea comenzó a probar este método en la versión beta de la app para Android el pasado septiembre y ahora ha añadido, de forma oficial, la posibilidad de iniciar sesión de manera "fácil y segura" a través de estas claves de acceso, que todos los que descarguen la última versión de la aplicación para Android podrán comenzar a utilizar.

Las passkeys o claves de acceso son un método de inicio de sesión que sustituye las contraseñas tradicionales por algún método biométrico disponible en su dispositivo. También se puede utilizar un código o un patrón de desbloqueo en el smartphone.

WhatsApp ha explicado con un vídeo en X (antigua Twitter) que los usuarios podrán utilizar su rostro, su huella dactilar o un PIN para iniciar sesión en su cuenta.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy