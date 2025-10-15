La actualización de Whatsapp inspirada en Telegram que lo cambiará todo: no tendrán que conocer tu número de teléfono para chatear contigo
Esta nueva funcionalidad, en fase beta, permitirá a los usuarios de la popular aplicación de mensajería reservar un apodo exclusivo visible ante los demás
Whatsapp ultima la introducción de una de las novedades más significativas desde su lanzamiento en 2009. Los usuarios podrán utilizar la aplicación de mensajería sin la necesidad de compartir su número de teléfono. Con esta nueva función, los usuarios podrán crear un nombre de usuario único y evitar así compartir información personal frente a terceros, tal y como ocurre en otras apps como Telegram.
En los últimos días, algunos usuarios se han percatado de que, a la hora de compartir una tarjeta de contacto, la opción del número de teléfono aparecía desmarcada por defecto. Según el portal especializado Wabetainfo, se trata de la versión de prueba para Android 2.25.28.12, que permitirá a los usuarios reservar su alias preferido antes de su lanzamiento oficial.
¿Cómo reservaar un nombre de usuario en Whatsapp?
Los usuarios utilizamos Whatsapp para enviar mensajes personales, además de en contextos laborales o comerciales. Hasta ahora, cada cuenta de Whatsapp debe estar vinculada obligatoriamente a un número de teléfono, lo cual implica que todos aquellos usuarios que interactúan puedan conocer este dato el uno del otro. No obstante, la nueva actualización permitirá a los usuarios participar en diferentes chats sin revelar su número de teléfono ante desconocidos.
Esta nueva función supondrá la implementación de nombres de usuario, de forma que los usuarios tendrán la opción de iniciar conversaciones únicamente a través de un alias. Pronto quienes accedan a esta actualización podrán reservar su nombre de usuario exclusivo, que no podrá duplicarse.
"Al introducir la reserva de nombre de usuario, WhatsApp garantiza que todos los usuarios tengan la misma oportunidad de obtener los nombres de usuario que desean", señalan desde Wabetainfo. Esta función podría estar disponible para un mayor número de usuarios con mayor rapidez que la funcionalidad completa de nombre de usuario, cuya implementación será gradual y potencialmente lenta, primero para los usuarios beta y para público general en los próximos meses.
"Este enfoque permite a WhatsApp gestionar la demanda de forma eficiente y reduce el riesgo de que nombres de usuario populares sean reclamados por un pequeño grupo de usuarios beta", añaden. Estos nombres de usuarios deberán tener entre 3 y 30 caracteres y podrán contener letras, números e incluso caracteres especiales como guiones y asteriscos. Por el momento no ha trascendido si este nickname podrá cambiarse más adelante.
¿Qué ventajas supone la nueva actualización de Whatsapp?
Esta actualización cambiará para siempre la forma que tienen los usuarios de comunicarse a través de Whatsapp. A partir de su implementación, el resto de usuarios solo tendrán que conocer nuestro apodo para contactarnos, sin necesidad de tener registrado nuestro número de teléfono. De esta forma las comunicaciones serán más ágiles y seguras, especialmente en entornos profesionales o cualquier otro contexto que requiera la participación de una comunidad o grupo de Whatsapp, con un plus de privacidad.
Por otro lado, es probable que esta nueva actualización suponga un paso más hacia la integración de Whatsapp con otras cuentas del usuario en Meta, como Instagram o Facebook, donde el uso de alias es un método ya asentado.
