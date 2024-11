Análisis de la freidora de aire Cosori Dual Blaze TwinFry Chef Edition 10 litros

Susana C. Gómez

¿Cómo se mide el éxito de un producto? La respuesta obvia sería acudir a las cifras de ventas pero, si se trata de un nuevo concepto o idea, de algo realmente innovador, el triunfo a medio plazo no se cuantifica tan solo con el número de unidades que adquieren los consumidores del artículo original. Tiene también mucho que ver con cuántas marcas se lanzan a desarrollar sus propias versiones.

En la industria o los servicios los ejemplos a lo largo de la historia son incontables. En el sector de la tecnología o los electrodomésticos, también.

El electrodoméstico de moda

Por ejemplo, las freidoras de aire, que hace no tanto eran poco menos que una extravagancia y que en estos últimos años se han ido abriendo paso en las cocinas de todo el mundo hasta convertirse en un electrodoméstico indispensable para muchos consumidores.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

Esa penetración en el mercado se explica por muchos factores, entre ellos la creciente tendencia por comer mejor, más variado y más saludable ahorrando, de paso, aceite. Otro factor, y no menor, ha sido la multiplicación de la oferta. Casi no hay marca del sector (también las propias cadenas de supermercados) que no comercialice su propia freidora de aire, con distintas prestaciones y, sobre todo, distintos precios, lo que ha disparado su popularidad.

Las primeras freidoras de aire

Las primeras freidoras de aire emulaban la técnica de los hornos de convección, con un ventilador para hacer circular el aire caliente y cocinar los alimentos de forma uniforme. Esas versiones primigenias comenzaron a aparecer en el mercado a principios de siglo, pero el primer modelo comercializado ampliamente fue la AirFryer que Philips presentó en 2010 en la feria tecnológica IFA de Berlín.

A partir de ahí el número de competidores y propuestas fue creciendo de forma sostenida, hasta la explosión de estos últimos años.

Ahora ya es habitual encontrar freidoras de aire en las cocinas de usuarios de los perfiles más diversos, si bien es cierto que son muchos los que han recurrido a ellas para reemplazar sin más sus tradicionales freidoras de aceite. Para este tipo de consumidor, una de las muchas opciones que se pueden encontrar en casi cualquier comercio (también supermercados) a precios muy reducidos satisfará sobradamente sus necesidades.

Pero si además de freír se quiere asar, tostar, hornear y elaborar una amplia variedad de recetas con las que sustituir no solamente una freidora de aceite sino algún otro electrodoméstico más, quizás merezca la pena hacer un pequeño estudio de mercado para comparar prestaciones. Y también invertir un poco más.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

Las freidoras de aire Cosori

Quizás no sea muy conocida por el gran público, pero la marca estadounidense Cosori, con sede en California, tiene casi una década de vida. Especializada en electrodomésticos de cocina que destacan por su tecnología de vanguardia, diseño premium y funcionalidades inteligentes, las estrellas de su catálogo son precisamente las freidoras de aire.

Son unas cuantas diferentes las que se pueden adquirir en la web de la compañía, con distintas características y precios, adaptadas a todo tipo de consumidores y de presupuestos.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar la última que ha puesto a la venta en España y que es, además, la más versátil y potente: la Cosori Dual Blaze TwinFry Chef Edition de 10 litros.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

Diseño y capacidad

La Cosori Dual Blaze TwinFry Chef Edition tiene, de entrada, un diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier cocina.

Con sus 10 litros de capacidad, es una de las freidoras de aire de mayor capacidad del mercado. Si queremos cocinar una cantidad de comida menor o dos alimentos diferentes, podemos utilizar el separador de silicona incluido para crear dos zonas distintas de cocción de cinco litros.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

Una vez instalado el separador, podemos usar una sola de las zonas (manteniendo la otra apagada) o las dos con distintos productos.

Si queremos utilizar ambas zonas de forma independiente, pero con los mismos ajustes de tiempo y temperatura, basta pulsar el botón Match. Si por el contrario son productos en los que emplearemos distintos ajustes, pero queremos que los dos compartimentos terminen de cocinar a la vez, debemos pulsar el botón Sync.

Tecnología de doble calor

Una de las características más destacadas de la TwinFry Chef Edition es su tecnología de doble calor, con resistencias sobre y bajo la bandeja que alberga la comida.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

Este sistema permite que el aire caliente circule de manera más eficiente, lo que se traduce en una cocción más rápida y uniforme, además de que mejora la textura y el sabor de los alimentos y es mucho más fácil obtener resultados crujientes y dorados, similares a los de una freidora tradicional.

Funciones preprogramadas y personalización

Esta freidora viene equipada con una variedad de funciones preprogramadas que facilitan la cocción de diferentes tipos de alimentos. Desde la aplicación VeSync, podemos seleccionarlos entre opciones como patatas fritas, pollo, pescado, verduras y mucho más.

Algo especialmente útil para quienes no tienen experiencia en la cocina, ya que elimina la necesidad de ajustar manualmente la temperatura y el tiempo de cocción.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

A esas funciones preprogramadas se suma la posibilidad de personalizar los ajustes, como la temperatura y el tiempo, una flexibilidad que apreciarán quienes prefieren tener más control o experimentar.

Principales funciones de cocción de la Dual Blaze TwinFry Chef Edition

Freír con aire. Es la función principal de la freidora, para cocinar alimentos con una cantidad mínima de aceite, logrando una textura crujiente similar a la fritura tradicional. Ideal para patatas fritas, alitas de pollo, empanadas y similares.

Es la función principal de la freidora, para cocinar alimentos con una cantidad mínima de aceite, logrando una textura crujiente similar a la fritura tradicional. Ideal para patatas fritas, alitas de pollo, empanadas y similares. Asar. Para cocinar carnes, aves y verduras a altas temperaturas. Idónea para asados o verduras.

Para cocinar carnes, aves y verduras a altas temperaturas. Idónea para asados o verduras. Hornear. La freidora también puede utilizarse para hornear pasteles, galletas o pan. Gracias a su tecnología de convección, los alimentos se cocinan de manera uniforme.

La freidora también puede utilizarse para hornear pasteles, galletas o pan. Gracias a su tecnología de convección, los alimentos se cocinan de manera uniforme. Tostar. Para tostar pan o cualquier otro producto.

Para tostar pan o cualquier otro producto. Deshidratar. Para eliminar la humedad de frutas, verduras y hierbas.

Para eliminar la humedad de frutas, verduras y hierbas. Recalentar. Para calentar sobras o alimentos previamente cocinados, manteniendo su textura y sabor, en lugar de usar un microondas.

Para calentar sobras o alimentos previamente cocinados, manteniendo su textura y sabor, en lugar de usar un microondas. Cocción a la parrilla. Para preparar hamburguesas, salchichas, etc.

Para preparar hamburguesas, salchichas, etc. Congelados. Esta función permite cocinar directamente alimentos congelados sin necesidad de descongelarlos, como patatas fritas congeladas, nuggets de pollo...

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

Accesorios y facilidad de limpieza

La Cosori Dual Blaze TwinFry Chef Edition incluye varios accesorios que amplían sus posibilidades, como bandejas para hornear, rejillas para asar o moldes para pasteles, entre otros. Y lo mejor es que son aptos para lavavajillas, lo que facilita su limpieza. También lo es la cesta principal, que además cuenta con un revestimiento antiadherente.

La caja incluye dos placas para colocar sobre la base de la bandeja, un separador para cocinar dos platos diferentes a la vez y unas pinzas de silicona.

Conectividad y tecnología inteligente con la app VeSync

Aunque se puede utilizar manualmente desde los propios controles que incluye su panel, las posibilidades de esta freidora se multiplican si la combinamos con la aplicación VeSync, que permite programarla, acceder a recetas y manejarla desde el teléfono.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

Estas son algunas de sus principales funcionalidades:

Control remoto. Permite controlar la freidora de aire desde cualquier lugar, para iniciar, pausar o detener la cocción sin tener que estar en la cocina.

Permite controlar la freidora de aire desde cualquier lugar, para iniciar, pausar o detener la cocción sin tener que estar en la cocina. Acceso a recetas. La aplicación ofrece una variedad de recetas compatibles con la freidora de aire, desde aperitivos hasta platos principales y postres, con los ingredientes necesarios e instrucciones.

La aplicación ofrece una variedad de recetas compatibles con la freidora de aire, desde aperitivos hasta platos principales y postres, con los ingredientes necesarios e instrucciones. Funciones preprogramadas. VeSync incluye configuraciones preprogramadas para diferentes tipos de alimentos, por lo que basta seleccionar la opción adecuada para el tipo de alimento y la aplicación ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo.

VeSync incluye configuraciones preprogramadas para diferentes tipos de alimentos, por lo que basta seleccionar la opción adecuada para el tipo de alimento y la aplicación ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo. Monitorización en tiempo real. Permite seguir el progreso de la cocción en tiempo real, con el tiempo restante y la temperatura actual.

Permite seguir el progreso de la cocción en tiempo real, con el tiempo restante y la temperatura actual. Notificaciones. VeSync puede enviar notificaciones al teléfono para alertar sobre el estado de la cocción, como avisos cuando la comida está lista o cuando es necesario realizar algún ajuste.

VeSync puede enviar notificaciones al teléfono para alertar sobre el estado de la cocción, como avisos cuando la comida está lista o cuando es necesario realizar algún ajuste. Historial de cocción. La aplicación puede mantener un registro de los platos preparados, lo que permite revisar qué se ha probado y cómo nos ha salido.

La aplicación puede mantener un registro de los platos preparados, lo que permite revisar qué se ha probado y cómo nos ha salido. Integración con asistentes de voz. VeSync es compatible con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant, para controlar la freidora mediante comandos de voz si, por ejemplo, tenemos las manos ocupadas.

VeSync es compatible con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant, para controlar la freidora mediante comandos de voz si, por ejemplo, tenemos las manos ocupadas. Actualizaciones de firmware. A través de la aplicación nos aseguraremos de que la freidora está al día con las últimas mejoras y características.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10 litros

¿Merece la pena?

Como decíamos al principio, la freidora Cosori Dual Blaze TwinFry Chef Edition es muy completa y versátil. Es muy sencilla de utilizar, permite cocinar infinidad de platos y la aplicación VeSync amplía aún más las posibilidades.

Con sus 10 litros de capacidad cabe casi de todo, aunque quizás lo que más nos ha gustado sea la opción de poder preparar dos alimentos diferentes a la vez y que terminen de cocinarse de forma simultánea.

Pero esa potencia y versatilidad tienen su precio, claro, y ese plus quizás no compense a quienes vayan solamente a freir de vez en cuando patatas o nuggets.

A los usuarios que sí vayan a aprovechar todo lo que esta freidora de aire tiene que ofrecer sí que les merecerá la pena pagar un poquito más e invertir en este producto.