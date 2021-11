Análisis: Oppo Reno6 5G, un 'smartphone' sorprendente que se carga en media hora

No es fácil hacerse un hueco en un mercado tan saturado como el de los smartphones, plagado de productos que son en esencia iguales, tanto por dentro como por fuera. Si esto es así en los teléfonos de altísima gama, la oferta en la gama media es sencillamente apabullante, tanto que llega un momento en el que no se trata solo de cámaras, procesador o tasa de refresco de la pantalla, sino también de sensaciones. Eso requiere, claro, una visita a un establecimiento físico en el que podamos probar el móvil en cuestión, algo no siempre posible.

Aunque del Oppo Reno 6 5G se pueden destacar su elegante diseño, sus interesantes prestaciones o que se cargue en media hora, lo que más nos ha gustado ha sido justo la sensación de trabajar con él, tanto por lo cómodo que se nota en la mano como por su fluidez. Tiene además tres años de garantía y un precio muy interesante, en el entorno de los 500 euros.

Diseño

Lo más llamativo del diseño del Oppo Reno 6 es el acabado glow de su parte trasera, inspirado en la cristalización de la nieve y que cambia según le dé la luz (está disponible en dos colores, un azul llamado Artic Blue y un negro llamado Stellar Black). Es muy suave al tacto, antihuellas y antideslizante. El módulo de cámaras traseras es rectangular, con un toque cristalino.

Esta trasera se complementa con un marco con acabado metálico en los laterales (en un lado está el botón de encendido con un detalle en verde y, en el otro, los de volumen).

Tanto por sus dimensiones (156,8 x 72,1 x 7,59 milímetros y 182 gramos de peso) como por su diseño, con pantalla plana y perfiles rectos (que recuerdan a los iPhone), la sensación en la mano es excelente.

En la caja trae, aparte del teléfono, una funda protectora que siempre se agradece, cable y cargador y un detalle curioso: unos auriculares con cable (no de 3,5 milímetros, sino USB) que suenan muy bien.

Pantalla

El Oppo Reno 6 cuenta con una pantalla de 6,43 pulgadas, Amoled, Full HD+, con tasa de refresco de 90 Hz y muestreo táctil de 180 Hz, además de protección Gorilla Glass 5 (el dispositivo tiene certificación IP54 contra salpicaduras y polvo). Una muy buena pantalla que ofrece mejores resultados de lo que se podría inferir de sus características.

El lector de huellas está bajo la pantalla y dispone de un sensor de detección de luz de 360 grados para afinar el brillo automático. Ambas funciones responden de forma rápida y precisa.

Rendimiento

En su interior, Oppo ha instalado un procesador MediaTek Dimensity 900 (6 nanómetros y 8 núcleos) con una GPU ARM Mali-G68 MC4. El Reno 6 está a la venta con una única configuración de memoria, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (nota importante, la memoria no es ampliable vía microSD).

A esos 8 GB de RAM se pueden sumar otros 5 GB más con la función RAM expansion, que toma prestada parte de la memoria interna del teléfono en caso de que lo necesite para aumentar la fluidez del móvil o la multitarea.

La compañía asiática ha apostado por hacer de este dispositivo una opción a tener en cuenta por los aficionados a los videojuegos, con Dolby Atmos, motor de vibración Z-axis (hace que el juego se sienta más realista) y la función HyperBoost 4.0, que optimiza el sistema para un mejor rendimiento. Controla la temperatura del smartphone mientras se juega, soluciona el lag en juegos que requieren un alto rendimiento y equilibra el ajuste inteligente de la tasa de refresco de pantalla.

Batería

Aquí está uno de los puntos fuertes del Reno 6, no ya tanto en la capacidad de su batería (4.300 mAh en dos celdas), sino en su carga rápida SuperVOOC de 65 W, capaz de cargar de 0 a 100 en apenas media hora (con cinco minutos enchufado llegamos al 25%) y, lo que es aún mejor, sin que se caliente el teléfono en absoluto.

Sistema

A la espera del despliegue de Android 12 y su complementario ColorOS 12, este teléfono instala la capa de personalización de Oppo ColorOS 11 sobre Android 11.

ColorOS es una de esas capas de personalización que no entorpecen, sino que ayudan, tanto al dispositivo (fluidez, respuesta, rendimiento) como al usuario, que enseguida, sin haber tocado un móvil Oppo en su vida (como era nuestro caso), se familiariza con él de inmediato.

Entre sus muchas funciones, ColorOS 11 cuenta con una función multiusuario que permite clonar el sistema para tener un apartado privado independiente del principal. Se accede a los diferentes sistemas con contraseñas o huellas en la pantalla de bloqueo, los datos se pueden importar y exportar entre sistemas y las notificaciones sincronizar entre ambos.

Cámaras

El Reno6 lleva una cámara frontal de 32 megapíxeles (f/2,4, FOV 85°, lente 5P, FF) y un trío de lentes traseras:

Principal de 64 megapíxeles (f/1.7, FOV 81°, lente 6P, AF compatible, motor de enfoque de bucle cerrado).

Ultra gran angular de 8 megapíxeles (f/2.2, FOV 120°, lente 5P, FF).

Macro de 2 megapíxeles (f/2.4, FOV 89°, lente 3P, FF).

A estos sensores traseros se añade un cuarto de temperatura del color que analiza en tiempo real el balance de blancos para una mayor precisión cromática. Su impacto se observa no solamente en las imágenes tomadas con luz diurna o con buenas condiciones lumínicas (los ajustes automáticos no producen imágenes planas o lavadas) sino, especialmente, en las tomadas con el modo nocturno.

Este sensor de temperatura de color detecta el balance de blancos actual, acorta el tiempo de procesado y aumenta la precisión del color de la foto. Además, también actúa en combinación con el sensor de luz que hay debajo de la pantalla para detectar la luz ambiente en 360 grados y así mejorar el ajuste del brillo en la pantalla.

No es un teléfono de fotografía profesional (tiene, eso sí, un modo experto de fotografía para escoger al detalle los ajustes y un modo cine que hace lo mismo en grabación de vídeo), pero para sus características y su rango de precio ofrece unas fotos sorprendentes, sin la sobresaturación que con frecuencia resulta del paso por el procesado por inteligencia artificial.

Si a esto añadimos el software que ha incluido Oppo en el apartado de vídeo, los resultados son aún más sorprendentes, con funciones como:

AI Color Portrait, para separar sobre la marcha nuestra imagen del fondo en videoselfies y mostrar a uno u otro en color o blanco y negro.

Focus Tracking, que mantiene mientras se graba enfocado al protagonista, aunque se esté moviendo.

AI Highliht Video, que une Ultra Night Video y Live HDR para ajustar automáticamente la luz, ya sean imágenes en movimiento como fijas, para tomas claras y con colores vivos.

Modo Ultra Steady Video, que da estabilidad incluso a los escenarios de grabación más rápidos o movidos.

Modo Ultra Dark, que se activa automáticamente, permite obtener contenido brillante y claro en condiciones de poca iluminación.

Vídeo retrato con efecto Bokeh.

En resumen

Aquí podríamos repetir lo que ya dijimos al principio: el Oppo Reno 6 5G es un smartphone muy interesante, que ofrece más de lo que indican su ficha técnica o su precio y, sobre todo, que proporciona una experiencia magnífica. Una opción más que recomendable no solo para un usuario medio, sino también para el que busca ir un paso más allá.

(*El dispositivo fue cedido por Oppo para una prueba de un mes)