Android cambia de imagen y le dice adiós a los nombres de dulces

Adiós a los dulces, postres y golosinas. Android abandona los sonoros y exóticos nombres con los que hasta ahora se ha referido a las distintas versiones de su sistema operativo (y que tantos memes han inspirado estos últimos años) y a partir de ahora solamente usará números.

Tras Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo y Pie, la próxima edición del sistema operativo se llamará, simplemente, Android 10.

La medida, según apunta Google, obedece al deseo de hacer la marca "tan inclusiva y accesible como sea posible". Los nombres empleados hasta ahora, explica en un artículo Sameer Samat, vicepresidente de gestión de producto de Android, generaban confusión en algunas regiones del mundo, ya fuera porque en ciertos idiomas es complejo diferenciar una L de una R o porque no todos los productos escogidos se comercializan en todas partes o con esos nombres. Y los recién llegados a Android, no familiarizados con este código, tenían dudas sobre si su dispositivo ejecutaba la última versión del sistema o no.

Así que el próximo sistema operativo, de inminente lanzamiento, será un sobrio (y más aburrido) Android 10. Para hacer la nomenclatura "más sencilla e intuitiva", dice Samat, que descarta que el cambio se deba a que no han encontrado postres que empiecen por Q (enlaza un artículo de The Verge con sugerencias como quiche o quinoa).

En esa misma línea de accesibilidad e inclusividad se enmarca el cambio del logo, con una tipografía más clara, color negro en lugar de verde y cambios en la paleta de colores con los que aparecerá combinado, todo ello pensando en las personas con problemas de visión.

Además de la tipografía y los colores, también se ha renovado el diseño del robot que da nombre a la marca, que según Samat "pertenece a toda la comunidad y es desde hace mucho símbolo de la diversión y la curiosidad en el corazón de Android. Y ahora tiene un lugar especial en nuestro logo".

La compañía comenzará a usar este rediseño en Android 10, cuyo lanzamiento se espera para las próximas semanas.