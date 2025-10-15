Apple lanza el chip M5 con los nuevos iPad Pro y MacBook Pro de 14 pulgadas

Apple ha presentado su nuevo procesador M5, que incorpora avances significativos en el rendimiento de tareas relacionadas con inteligencia artificial y que estrena en dos productos renovados: el MacBook Pro de 14 pulgadas y el iPad Pro, disponible en modelos de 11 y 13 pulgadas.

Un chip centrado en la inteligencia artificial

El M5 integra una GPU de 10 núcleos con una arquitectura que incorpora un acelerador neuronal en cada núcleo, diseñado específicamente para ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Apple MacBook Pro de 14 pulgadas

Según datos de la compañía, el nuevo procesador ofrece hasta 3,5 veces más rendimiento en procesos de IA respecto al chip M4 de la generación anterior, y hasta 6 veces más que el M1.

En términos prácticos, esta mejora se traduce en una mayor rapidez al ejecutar tareas como la generación de imágenes a partir de texto mediante modelos de difusión, la transcripción de audio o la ejecución de grandes modelos de lenguaje (LLM) directamente en el dispositivo, sin necesidad de conexión a servicios en la nube.

El chip también incorpora una CPU de hasta 10 núcleos que, según Apple, incluye el núcleo de procesador más rápido actualmente disponible en el mercado.

El rendimiento multihilo aumenta hasta un 20% respecto al M4 en tareas como la compilación de código.

El Neural Engine, el componente dedicado a tareas de aprendizaje automático, cuenta con 16 núcleos y acelera las funciones de Apple Intelligence, el sistema de IA de la compañía.

En cuanto a gráficos, el M5 ofrece un rendimiento hasta 1,6 veces superior al M4 en aplicaciones profesionales y videojuegos, gracias a un motor de trazado de rayos de tercera generación que mejora el realismo en luces, reflejos y sombras.

Apple MacBook Pro de 14 pulgadas

MacBook Pro de 14 pulgadas: autonomía y almacenamiento más rápido

El MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 mantiene el diseño de la generación anterior, con pantalla Liquid Retina XDR (con opción de acabado nanotexturizado), cámara de 12 megapíxeles con función Center Stage y sistema de audio de seis altavoces.

La principal novedad, además del procesador, es la autonomía: Apple indica que alcanza hasta 24 horas de uso.

El dispositivo incorpora tecnología de almacenamiento SSD con rendimiento mejorado, especialmente notable en la importación de archivos RAW o la exportación de vídeos de gran tamaño.

El ancho de banda de memoria unificada supera los 150 GB/s, lo que permite trabajar con modelos de IA de gran tamaño o escenas 3D complejas. Los usuarios pueden configurar el equipo con hasta 4 TB de almacenamiento.

Precio y disponibilidad

El precio inicial del MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M5 es de 1.829 euros.

inicial del MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M5 es de 1.829 euros. Está disponible en colores negro espacial y plata, y ya se puede reservar en España para su entrega el 22 de octubre.

Apple MacBook Pro de 14 pulgadas

iPad Pro: conectividad mejorada con Wi-Fi 7 y 5G más eficiente

El otro dispositivo anunciado por Apple es un renovado iPad Pro, con el chip M5, que se comercializa en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas, ambos con pantalla Ultra Retina XDR basada en tecnología OLED en tándem.

El modelo de 11 pulgadas tiene un grosor de 0,53 centímetros, mientras que el de 13 pulgadas mide 0,51 centímetros.

Además del procesador M5, el iPad Pro incorpora dos chips diseñados por Apple que mejoran la conectividad:

El N1 es un chip de conectividad inalámbrica compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, que optimiza el rendimiento en redes de 5 GHz.

es un chip de conectividad inalámbrica compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, que optimiza el rendimiento en redes de 5 GHz. El C1X es un módem de datos móviles (exclusivo de los modelos Wi-Fi + Cellular) que ofrece un 50% más de velocidad en redes móviles y un 30% menos de consumo energético respecto al iPad Pro con M4.

Nuevo Apple iPad Pro

En cuanto a memoria y almacenamiento, el nuevo iPad Pro aumenta el ancho de banda de memoria unificada en casi un 30% respecto a la generación anterior (más de 150 GB/s) y duplica la velocidad de lectura y escritura.

Los modelos de 256 y 512 GB parten de 12 GB de memoria unificada, un 50% más que el modelo anterior.

El dispositivo también admite carga rápida, alcanzando el 50% de batería en aproximadamente 30 minutos con un adaptador de 70 W.

Precio y disponibilidad

El nuevo iPad Pro de 11 y 13 pulgadas con chip M5 está disponible en colores plata y en negro espacial con opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB.

con chip M5 está disponible en plata y en negro espacial con opciones de de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB. El precio del modelo de 11 pulgadas parte de los 1.099 euros y, en el caso del de 13 pulgadas, la opción más barata cuesta 1.449 euros.

del modelo de 11 pulgadas parte de los 1.099 euros y, en el caso del de 13 pulgadas, la opción más barata cuesta 1.449 euros. El iPad Pro se puede comprar ya de forma anticipada para su entrega el 22 de octubre.

Nuevo Apple iPad Pro

Nuevas funciones en macOS Tahoe e iPadOS 26

Por lo que se refiere a los sistemas operativos, el MacBook Pro funciona con macOS Tahoe, que incorpora mejoras en Spotlight para encontrar aplicaciones y archivos con mayor facilidad, un Centro de Control actualizado y una barra de menús completamente transparente.

La función Continuidad permite a usuarios empresariales gestionar llamadas telefónicas directamente desde el Mac.

Relacionado Apple renueva el diseño de sus sistemas operativos y da un impulso a Apple Intelligence

Por su parte, iPadOS 26 introduce un nuevo sistema de ventanas más intuitivo, una aplicación Archivos optimizada con mejor vista de lista, y la llegada de la aplicación Vista Previa al iPad para visualizar y editar archivos PDF.

El diseño incorpora Liquid Glass, un elemento visual translúcido que se adapta dinámicamente a las interacciones del usuario.

Ambos sistemas operativos amplían las capacidades de Apple Intelligence, que añade funciones como traducción en tiempo real en aplicaciones de mensajería y llamadas, acciones inteligentes en la aplicación Atajos, y herramientas para que los desarrolladores integren modelos de IA en sus aplicaciones.

¿Momento de renovación?

Apple posiciona estos nuevos dispositivos, con mejoras sustanciales respecto a los modelos con chip M1 (lanzados en 2020), como una actualización significativa para usuarios que no hayan renovado sus equipos en los últimos cuatro años.

El salto en rendimiento de IA resulta especialmente relevante para profesionales que trabajan con edición de vídeo, diseño 3D, análisis de datos o desarrollo de software.