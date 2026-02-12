Un astillero medieval es hallado en Pontevedra: "Hay quien dice que allí se hizo una de las carabelas de Colón"

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la Finca do Teucro de Pontevedra han sacado a la luz los restos de un astillero medieval y un pequeño muelle situados junto al río Lérez. Los hallazgos, presentados este miércoles por el concejal de Urbanismo Alberto Oubiña, confirman la importancia histórica de este enclave urbano sin desarrollar que se extiende entre el casco histórico pontevedrés y la ribera del río.

Los trabajos de catas arqueológicas en este amplio espacio entre el centro histórico y el Lérez han permitido identificar estructuras náuticas medievales de gran valor patrimonial. Según ha explicado el edil responsable del área municipal de urbanismo, estos descubrimientos aportan información relevante sobre la actividad naval y comercial que se desarrollaba en la ciudad durante la Edad Media, cuando Pontevedra era uno de los puertos más activos de Galicia.

El responsable municipal ha subrayado la importancia histórica que tienen estos vestigios para comprender el pasado marinero de la ciudad. Aunque la mayor parte de la estructura del astillero permanece todavía soterrada, los sondeos han permitido documentar evidencias suficientes para confirmar su existencia y funcionalidad en época medieval.

Características del astillero medieval descubierto

Alberto Oubiña ha aclarado que en astilleros como este no se hacían grandes embarcaciones de guerra o comercio de gran calado. "No se hacían fragatas como en Ferrol", ha precisado el edil, sino que se trataba de instalaciones destinadas a la construcción y reparación de barcos para salir a pescar y para el transporte fluvial y costero de mercancías.

El concejal ha añadido que, en el caso de los situados en Pontevedra, existe una tradición histórica que vincula estos astilleros con acontecimientos de relevancia internacional. "Hay quien dice incluso que allí se hizo una de las carabelas con las que Colón fue a colonizar América", ha señalado Oubiña.

"Todo apunta a que pudieran ser pequeños astilleros en donde la gente preparaba y botaba sus chalanas", ha indicado el responsable municipal.

Resto de estructuras portuarias halladas

Además del astillero medieval, las excavaciones han permitido encontrar pequeños restos de un muelle que completaba las infraestructuras portuarias de la zona.

Los restos del muelle aportan información valiosa sobre las técnicas constructivas empleadas en la época medieval.

La presencia conjunta de astillero y muelle confirma que la Finca do Teucro era una zona de intensa actividad marinera.

Hallazgo de la antigua pista de la SD Teucro

A estos descubrimientos medievales, quizá más inesperados, se ha sumado uno con el que sí se contaba previamente.

Este hallazgo tiene también su valor desde el punto de vista del patrimonio deportivo.

La combinación de hallazgos en la Finca do Teucro demuestra la riqueza arqueológica del subsuelo urbano.

La importancia de Pontevedra como puerto medieval

Durante la Edad Media, Pontevedra se consolidó como uno de los puertos más importantes.

Los astilleros gozaban de reconocido prestigio en la construcción naval.

La existencia de gremios de ribera y calafates está documentada.

¿Qué es un astillero medieval?

Un astillero medieval era una instalación artesanal destinada a la construcción y reparación.

Disponían de gradas o rampas donde se botaban las embarcaciones.

En Galicia, los astilleros producían principalmente embarcaciones de pequeño y mediano tamaño.

¿Qué tipo de barcos se construían?

Los astilleros de la Edad Media se especializaban en la construcción adaptada a las rías.

También se construían barcazas para el transporte de mercancías.

En ocasiones, recibían encargos para construir navíos de mayor porte.

¿Qué sucederá con los restos?

Los hallazgos en la Finca do Teucro deberán ser estudiados en profundidad.

El Ayuntamiento deberá decidir sobre la conservación e integración.

La puesta en valor de estos hallazgos podría contribuir a enriquecer la oferta turística y cultural.