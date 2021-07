Los auriculares más vendidos de Xiaomi de oferta en Amazon

Xiaomi sigue marcando distancias como marca referente en el sector de la tecnología y los gadgets. A la hora de optar por cualquier tipo de producto de este mercado, la marca china sigue siendo una elección de confianza. Además de una gran calidad, la empresa suele destacar por ofrecer precios muy competitivos y grandes ofertas. En esta ocasión, hablamos de uno de sus productos más vendidos en los últimos meses: los auriculares internos Mi True Wireless 2 Basic.

A la hora de optar por la compra de unos auriculares, existe una gran variedad en el mercado. Podemos optar por hacer cribas en función del precio o de la utilidad que vayamos a darle a estos accesorios, pero los Mi True Wireless proporcionan un rendimiento óptimo en casi cualquier situación. A través de su tecnología Bluetooth, estos auriculares no necesitan de ningún tipo de conexión para poder disfrutar de un mejor sonido.

Su diseño dota de gran comodidad a su uso y se adapta de manera impecable a cualquier tipo de pabellón auditivo. También dispone de cancelación del ruido para una mejor escucha, proporcionando llamadas sin ruidos y sin interferencias. Su gran autonomía puede llegar hasta las 5 horas de uso y su caja de carga dura hasta 20 horas. Estos auriculares, ahora de oferta en Amazon, también cuenta con una tecnología de detección del oído, de esta manera cuando retiremos el auricular del oído se cancelará automáticamente la reproducción actual.

Características:

Hasta 20 horas de duración de la batería.

Llamadas perfectas gracias a los micrófonos duales ENC.

Emparejamiento y conexión automáticos.

Función de detección inteligente en el oído.

Sonido excepcional gracias al controlador de 14,2 mm y al códec AAC.

Gracias al control del consumo de energía del nuevo chip, el auricular se puede utilizar durante aproximadamente 5 horas con una carga completa y 20 horas con la caja de carga.

Los auriculares internos Mi True Wireless 2 Basic cuentan con la interfaz de usuario MIUI Global. Cuando se abre el estuche de carga, se muestra una interfaz para conectar los auriculares. Una vez conectado, puede usar cómodamente los auriculares desde su teléfono y ver el nivel de carga de la batería de los auriculares y el estuche de carga. Su precio ahora 28,75€. Ahorras:11,24 € (28%)

Opiniones:

"Son perfectos. Siempre he tenido mucho problema con los auriculares, casi todos se me salen y los de botón no se me quedan en la oreja y estos son muy cómodos, la calidad de audio es muy buena y aguanta bastante la batería."

"Llevo una semana con ellos y se escucha muy bien y la gente me escucha bien. Llevo 3 días de uso para trabajar y no he tenido que recargar la batería aun."

Comprar en Amazon por 28,75€.