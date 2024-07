Bruselas dice que Meta no puede obligar a pagar para evitar el uso de los datos personales

La Comisión Europea dijo este lunes que la empresa estadounidense Meta está incumpliendo la ley de mercados digitales en lo que respecta a la recopilación de datos personales de los usuarios al obligarles a pagar si no quieren que la compañía los utilice para mostrar anuncios personalizados en Facebook e Instagram.

"Meta ha forzado a millones de usuarios en la Unión Europea a una elección binaria: pagar o dar consentimiento. En nuestra conclusión preliminar, esto es una infracción de la ley de mercados digitales", dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

"Queremos dar la capacidad a los ciudadanos para que sean capaces de tener el control sobre sus propios datos y elegir una forma de anuncios menos personalizada", añadió la vicepresidenta de la Comisión Europea de la Era Digital, Margrehte Vestager, en un comunicado.

Bruselas continuará con su investigación hasta marzo de 2025 y mientras tanto, espera que Meta proporcione una solución alternativa a su modelo publicitario, pero si confirma sus conclusiones iniciales, podría acabar imponiendo una multa a la empresa del 10 % de su facturación mundial.

La sanción podría ascender hasta el 20 % en caso de incumplir reiteradamente la normativa y la Comisión podría obligar a Meta a vender una parte de su negocio.

La ley de mercados digitales obliga a las grandes empresas de internet a obtener el consentimiento de los usuarios para poder usar sus datos personales, combinarlos entre sus distintas plataformas -en este caso, por ejemplo, entre Facebook e Instagram- con el objetivo de mostrar anuncios personalizados.

Y en caso de que los usuarios no den su consentimiento, deben darles la opción de acceder a un servicio equivalente que no use con tanta frecuencia esta información para fines publicitarios.

El Ejecutivo comunitario considera que la opción de pago que Meta da a los usuarios para no usar sus datos incumple la normativa porque les impide "ejercer su derecho a consentir libremente la combinación de su información personal" y porque no les permite optar por un servicio que utilice menos datos personales pero que sea, por el contrario, equivalente al servicio basado en "anuncios personalizados".

"Meta debe proponernos, o más bien poner en marcha, algo que esperamos que cumpla" con la normativa, dijo una fuente comunitaria.