ChatGPT integra aplicaciones de terceros en su plataforma de conversación

OpenAI ha anunciado la incorporación de aplicaciones externas directamente en ChatGPT, permitiendo a los usuarios interactuar con servicios como Spotify, Booking.com o Canva sin abandonar la interfaz de conversación.

La compañía ha presentado además un kit de desarrollo (Apps SDK) que permite a programadores crear estas aplicaciones.

Los anuncios se han realizado este lunes durante el evento anual de desarrolladores de OpenAI, donde su director ejecutivo, Sam Altman, ha compartido cifras sobre el crecimiento de la plataforma: el ecosistema cuenta actualmente con cuatro millones de desarrolladores -el doble que en noviembre de 2023- y ChatGPT alcanza los 800 millones de usuarios, frente a los cien millones hace dos años.

Funcionamiento integrado en el chat

Las nuevas aplicaciones se activan mediante lenguaje natural. Un usuario puede escribir "Spotify, crea una lista de reproducción para mi fiesta del viernes" y la plataforma activará automáticamente la aplicación correspondiente.

También puede sugerir aplicaciones según el contexto de la conversación: si alguien habla sobre comprar una vivienda, ChatGPT puede proponer usar Zillow para explorar inmuebles en un mapa interactivo.

La primera vez que un usuario emplea una aplicación, el sistema solicita autorización explícita e informa sobre qué datos se compartirán con el desarrollador externo.

Disponibilidad inicial limitada: no en la UE

El servicio está operativo desde hoy para usuarios registrados de ChatGPT fuera de la Unión Europea, en todos los planes de suscripción (Free, Go, Plus y Pro).

Los socios iniciales incluyen Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify y Zillow, disponibles en mercados donde operan sus servicios, comenzando en inglés.

OpenAI ha confirmado que trabaja para extender la funcionalidad a usuarios europeos próximamente. Once aplicaciones adicionales se incorporarán antes de fin de año, entre ellas Peloton, TheFork, TripAdvisor y Uber.

Herramientas para desarrolladores

El Apps SDK presentado hoy se construye sobre el Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto que permite conectar ChatGPT con herramientas y datos externos.

OpenAI ha publicado el código como código abierto, permitiendo que las aplicaciones desarrolladas funcionen en cualquier plataforma que adopte este estándar.

Los desarrolladores pueden probar sus aplicaciones mediante el modo de desarrollo en ChatGPT y la documentación técnica incluye directrices de diseño y ejemplos prácticos.

Altman ha destacado durante el evento que "es el mejor momento para ser un desarrollador", subrayando que estas herramientas permitirán a los creadores "llegar a millones de usuarios y escalar rápidamente sus productos", ya que ChatGPT mostrará las aplicaciones disponibles según el contexto de cada conversación.

Junto al Apps SDK, OpenAI ha presentado Agent Kit, una herramienta que simplifica la creación de agentes de inteligencia artificial desde cero, incorporando funcionalidades, medición de rendimiento y conexión segura con datos empresariales.

En los próximos meses, la compañía comenzará a aceptar aplicaciones para revisión y publicación, y creará un directorio específico donde los usuarios podrán buscarlas.

OpenAI ha adelantado que compartirá información sobre cómo los desarrolladores podrán monetizar sus aplicaciones, incluyendo soporte para el nuevo Agentic Commerce Protocol, un estándar que permitirá realizar compras instantáneas dentro de ChatGPT.

Requisitos de seguridad y privacidad

Todas las aplicaciones deben cumplir las políticas de uso de OpenAI, resultar apropiadas para todos los públicos y respetar las normas de terceros en caso de integraciones.

Los desarrolladores están obligados a incluir políticas de privacidad claras, recopilar únicamente los datos mínimos necesarios y ser transparentes sobre los permisos solicitados.

La compañía ha anunciado que antes de fin de año proporcionará controles más detallados para que los usuarios decidan qué categorías específicas de datos puede utilizar cada aplicación.

Las versiones para ChatGPT Business, Enterprise y Edu se lanzarán también en los próximos meses.

Otras novedades presentadas en el evento

OpenAI aprovechó el encuentro con desarrolladores para anunciar actualizaciones en sus herramientas de programación y en sus servicios de API (interfaz de programación de aplicaciones, el sistema que permite a desarrolladores integrar tecnología de OpenAI en sus propios productos).

La compañía presentó mejoras en Codex, su agente de programación capaz de escribir código, responder consultas sobre bases de código existentes y corregir errores.

Según Altman, casi todo el código mostrado durante el evento fue escrito con esta herramienta, que ahora funciona con GPT-5 y se integra con la plataforma de comunicación empresarial Slack. OpenAI ha lanzado además un nuevo Codex SDK y controles específicos para empresas.

En cuanto a la API de desarrolladores, la compañía ha incorporado GPT-5 Pro, orientado a tareas complejas en sectores como sanidad, finanzas o ámbito jurídico que requieren alta precisión y razonamiento avanzado.

También se ha presentado gpt-realtime-mini, una versión reducida del modelo de voz que resulta un 70 por ciento más económica que la anterior, facilitando su uso en aplicaciones con conversación por voz.

Por último, OpenAI ha lanzado la vista previa de Sora 2 en su API, la segunda versión de su herramienta de generación de vídeo mediante inteligencia artificial, que ofrece mayor flexibilidad para gestionar la duración, el formato de pantalla y la resolución de los vídeos creados.