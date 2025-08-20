Descubren un enigmático ídolo prehistórico que revela secretos de rituales milenarios en Andalucía

Un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento extraordinario en la provincia de Jaén que podría revolucionar nuestra comprensión sobre las creencias y rituales funerarios prehistóricos en el sur de España. Durante los trabajos que se están llevando a cabo en la Cueva del Nacimiento del río Cuadros, ubicada en el municipio de Bedmar, ha aparecido un ídolo antropomorfo calcolítico de gran valor histórico y arqueológico que data del IV milenio antes de nuestra era.

Esta pieza única, realizada en hueso y con una longitud de apenas 4 centímetros, representa una figura humana estilizada dividida claramente en tres secciones anatómicas: cabeza, tronco y extremidades inferiores. Lo que hace especialmente valioso este hallazgo es que se ha encontrado in situ, en su contexto estratigráfico original, lo que permite a los especialistas obtener información mucho más precisa sobre su uso y significado.

Según ha explicado Marco Antonio Bernal, director de Paleomágina, este ídolo se ha descubierto dentro de un importante conjunto arqueológico en contexto funerario perteneciente a la Edad del Cobre. El hallazgo se suma a otro ídolo cruciforme encontrado previamente en la misma cavidad durante la campaña arqueológica de 2023, y que actualmente se encuentra depositado en el Museo Provincial de Jaén.

Relevancia histórica del hallazgo

El descubrimiento de este segundo ídolo en menos de dos años consolida la importancia de este yacimiento jiennense como uno de los enclaves más significativos del Calcolítico en el interior de Andalucía. Los especialistas señalan que estas piezas son extremadamente raras y su hallazgo en contexto arqueológico controlado las convierte en testimonios excepcionales para comprender mejor las prácticas rituales y las creencias de las sociedades que habitaron esta región de España hace aproximadamente 6.000 años.

Los ídolos antropomorfos como el recién descubierto tienen un papel fundamental en la interpretación de los rituales funerarios de las comunidades prehistóricas, ya que suelen estar asociados a prácticas de culto a los antepasados o a divinidades relacionadas con la fertilidad y la muerte. Su presencia en contextos funerarios sugiere complejos sistemas de creencias en torno al más allá y a la continuidad de la vida después de la muerte.

Esta pieza se encontró junto a restos óseos de 42 individuos, tres de ellos en conexión anatómica, lo que indica que se trataba de un importante espacio sepulcral colectivo utilizado durante generaciones por las comunidades calcolíticas de la zona. Los especialistas están realizando actualmente análisis de ADN, estudios de isótopos estables, investigaciones antropológicas y tafonómicas sobre estos restos humanos para obtener información más detallada sobre la población que habitó esta región de España.

Contexto arqueológico y características de la cueva

La Cueva del Nacimiento del río Cuadros es una formación kárstica que ha demostrado ser un enclave de gran importancia arqueológica en la provincia de Jaén. Los trabajos que se vienen desarrollando en este yacimiento durante los últimos años han revelado una ocupación humana continuada desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, con especial intensidad durante el período Calcolítico (3500-2200 a.C.).

La cavidad funcionó como espacio ritual y funerario durante el Calcolítico, período caracterizado por la introducción de la metalurgia del cobre y profundos cambios sociales en las comunidades prehistóricas de la península ibérica. Durante esta época, las sociedades experimentaron una mayor jerarquización social y el desarrollo de prácticas rituales más complejas, muchas de las cuales quedaron reflejadas en los ajuares funerarios y en objetos simbólicos como los ídolos.

El emplazamiento de la cueva, cerca del nacimiento de un río, no parece casual, ya que el agua tenía un importante simbolismo purificador y regenerador en muchas culturas prehistóricas. Esta ubicación estratégica refuerza la hipótesis de que se trataba de un espacio con fuerte carga simbólica para las comunidades que lo utilizaron como necrópolis.

Análisis científicos en curso y colaboración institucional

Los restos arqueológicos recuperados están siendo sometidos a un exhaustivo proceso de análisis multidisciplinar que incluye técnicas avanzadas de datación, estudios de ADN antiguo, análisis de isótopos estables para determinar dietas y patrones de movilidad, así como estudios antropológicos y tafonómicos detallados. Estos análisis permitirán reconstruir aspectos fundamentales de la vida cotidiana, la alimentación, las enfermedades y las relaciones de parentesco de estas comunidades prehistóricas.

El proyecto arqueológico cuenta con el respaldo de diversas instituciones como la Caja Rural de Jaén, la Diputación Provincial, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad Autónoma de Madrid, junto con las autorizaciones pertinentes de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Bedmar ha expresado su agradecimiento por esta colaboración institucional que está permitiendo avanzar en el conocimiento del rico patrimonio arqueológico de la localidad.

Los resultados preliminares de las investigaciones ya están generando gran interés en la comunidad científica internacional, y se espera que los futuros estudios aporten nueva información sobre las prácticas funerarias y los sistemas de creencias de las sociedades calcolíticas del sur de España. El hallazgo de este segundo ídolo refuerza la necesidad de continuar con las campañas arqueológicas en este importante yacimiento jiennense.

Especialistas en prehistoria de varias universidades españolas han señalado que estos descubrimientos pueden contribuir significativamente a completar el mapa de distribución de ídolos calcolíticos en la península ibérica, ayudando a establecer posibles relaciones culturales entre distintas regiones durante este período crucial de la prehistoria reciente de España.