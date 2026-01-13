Descubren el esqueleto más antiguo y completo conocido hasta ahora del 'Homo habilis'

Un equipo internacional participado por investigadores catalanes ha descrito el esqueleto más antiguo y más completo conocido hasta ahora de Homo habilis, con una antigüedad de más de dos millones de años y que se encuentra en muy buen estado de conservación.

El fósil procede de East Turkana, en el norte de Kenia, y se considera la mejor evidencia postcraneal conseguida de Homo habilis, una especie humana extinta (un hominino) que probablemente fue ancestro del Homo erectus.

En el hallazgo, que ha sido publicado en The Anatomical Record, han participado varias instituciones, entre ellas el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (IPC-CERCA), según ha informado este martes en un comunicado este organismo.

El descubrimiento aporta "evidencias clave" para comprender la biología y la evolución de los primeros humanos.

El nuevo esqueleto de Homo habilis descrito (KNM-ER 64061) está datado entre 2,02 y 2,06 millones de años e incluye ambas clavículas, fragmentos de escápula (omóplatos), ambos huesos del brazo (húmeros), ambos huesos del antebrazo (radios y cúbitos), fragmentos de la pelvis (huesos coxales) y parte del sacro. Este conjunto de huesos está asociado además a un conjunto casi completo de dientes mandibulares, por lo que se han asignado todos los huesos a un mismo individuo.

Antes de este descubrimiento, solo se había identificado un pequeño número de individuos de Homo habilis en los que los huesos estuvieran claramente asociados a restos dentarios diagnósticos.

Los análisis de KNM-ER 64061 indican que muchos detalles de la anatomía de las extremidades se parecen a los de Homo erectus y a especies posteriores del género Homo, pero era un ejemplar más bajo, menos robusto y con brazos más largos y fuertes. En concreto, este individuo medía aproximadamente 160 centímetros de altura y pesaba entre 30,7 y 32,7 kilos.