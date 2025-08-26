Dos diarios japoneses demandan a Perplexity por infracción de derechos de autor

Los diarios japoneses Asahi y Nikkei anunciaron este martes que han presentado una demanda conjunta contra la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Perplexity por presunta infracción de derechos de autor.

Los editores periodísticos nipones, que presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio, acusan además a la tecnológica de "difundir desinformación y perjudicar a los diarios legítimos", según un comunicado publicado en sus portales web.

Ambas publicaciones afirman que el motor de búsqueda de Perplexity, que usa IA generativa para responder preguntas, utiliza sus artículos protegidos por derechos de autor sin autorización, y exigen una orden judicial para impedir que la empresa reproduzca sus textos y para que se elimine el contenido que infringe derechos.

Asimismo, ambos medios solicitan 2.200 millones de yenes (unos 13 millones de euros) a cada uno en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

La demanda de Asahi y Nikkei contra Perplexity se produce después de que otro de los principales editores de periódicos del país asiático, Yomiuri, presentara una demanda similar el pasado día 7.

Copia de artículos de los diarios a pesar de no estar autorizado

En su demanda, Asahi y Nikkei alegan que Perplexity copia artículos almacenados en los servidores de ambas empresas y los guarda en los suyos al generar respuestas y que, al menos desde junio de 2024, ha utilizado repetidamente esta información para mostrar texto copiado de artículos como "resultados de respuestas" en los teléfonos inteligentes y ordenadores de los usuarios.

Para evitar el uso no autorizado de sus artículos, tanto Asahi como Nikkei tienen un archivo especial en sus sitios web que indica que no permiten el uso no autorizado de sus artículos, pero Perplexity "ha ignorado esta advertencia y continúa utilizando los artículos, infringiendo derechos de autor, incluidos los derechos de reproducción y transmisión pública", afirman.

También señalan que algunas respuestas generadas por la IA citan los nombres y artículos de ambas empresas como fuente, pero presentan información falsa que difiere del contenido real de los artículos. "Esto perjudica la credibilidad de los periódicos, para la cual la precisión es esencial, y además viola la Ley de Prevención de la Competencia Desleal", destacan.