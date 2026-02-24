Eclipse solar 2026: así se verá desde Sevilla

El 12 de agosto de 2026, España será testigo de un acontecimiento astronómico excepcional: el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo —el último ocurrió en 1912—. El fenómeno tendrá lugar durante el atardecer del miércoles y promete imágenes espectaculares, especialmente en la mitad norte del país.

La franja de totalidad cruzará el territorio español de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma, entre otras capitales. España se sitúa al final de esa franja, por lo que el eclipse coincidirá con la puesta de Sol, muy cerca del horizonte, lo que obligará a buscar lugares con buena visibilidad hacia el oeste para poder observarlo correctamente.

A escala global, el eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 horas en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media).

Así se verá el eclipse solar Sevilla y Andalucía

En Sevilla, al igual que en el resto de Andalucía, el fenómeno no llegará a ser total, pero sí alcanzará un grado muy elevado de ocultación solar. El eclipse se verá como parcial en la capital hispalense, comenzando a las 19:42 horas y finalizando a las 21:20, con su máximo a las 20:38 horas. Durante aproximadamente una hora y 37 minutos, la Luna cubrirá hasta un 94,5 % del Sol, oscureciendo notablemente el cielo al atardecer.

Otras localidades sevillanas vivirán una experiencia muy similar:

Dos Hermanas: parcial de hasta 94,5 % durante 1 hora y 36 minutos (19:42–21:19).

durante 1 hora y 36 minutos (19:42–21:19). Alcalá de Guadaíra: parcial de hasta 94,6 % durante 1 hora y 36 minutos (19:42–21:19).

durante 1 hora y 36 minutos (19:42–21:19). Mairena del Aljarafe: parcial de hasta 94,4 % durante 1 hora y 37 minutos (19:42–21:19).

durante 1 hora y 37 minutos (19:42–21:19). Carmona: parcial de hasta 94,9 % durante 1 hora y 36 minutos (19:41–21:18).

Una herramienta para anticipar el espectáculo

La web 'The Eclipse App' permite visualizar cómo se verá el eclipse del 12 de agosto desde cualquier punto de España / M. G.

Para quienes deseen planificar la observación con precisión, la web The Eclipse App permite visualizar con antelación cómo se verá el eclipse desde cualquier punto de la geografía española. Al seleccionar una localidad —por ejemplo, cualquier municipio sevillano— se puede consultar la hora exacta de inicio y fin, así como el porcentaje de cobertura solar previsto.

Aunque Sevilla no se encuentre dentro de la franja de totalidad, el alto grado de ocultación convertirá el atardecer del 12 de agosto de 2026 en un momento único. Un fenómeno histórico que no se repetirá en décadas y que transformará el cielo andaluz durante unos minutos inolvidables.