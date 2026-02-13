Estafas en aplicaciones de citas: Guía completa para un San Valentín seguro

¿Buscas pareja este San Valentín? Las aplicaciones de citas son herramientas excelentes para conocer gente, pero también son el escenario ideal para el fraude romántico y el robo de datos.

En esta guía, basada en las recomendaciones del Incibe, te enseñamos a configurar tu perfil de forma segura y a detectar las señales de alerta para que tu match no se convierta en una pesadilla digital.

¿Qué información compartes en las 'apps' de citas?

Para que los algoritmos funcionen, entregamos datos que, si caen en manos equivocadas, pueden ser peligrosos:

Datos personales: Tu ubicación, edad y correo electrónico.

Tu ubicación, edad y correo electrónico. Información sensible: Tus fotos (que pueden revelar dónde vives o trabajas), tus gustos y tu orientación sexual.

Tus fotos (que pueden revelar dónde vives o trabajas), tus gustos y tu orientación sexual. Datos técnicos: Tu dirección IP y el modelo de tu móvil.

Principales riesgos: Del 'catfishing' al 'sexting'

Antes de empezar a chatear, es vital conocer a qué nos enfrentamos:

Catfishing: Alguien usa fotos falsas para enamorarte y luego pedirte dinero o favores.

Alguien usa fotos falsas para enamorarte y luego pedirte dinero o favores. Sextorsión: Te convencen para enviar fotos íntimas y luego te amenazan con difundirlas si no pagas.

Te convencen para enviar fotos íntimas y luego te amenazan con difundirlas si no pagas. Doxing: Usan tus datos para localizarte en la vida real y acosarte.

Protección especial para menores de edad

Aunque la mayoría de las apps de citas requieren tener 18 años, el contacto con desconocidos ocurre en muchas redes sociales. Si eres menor, ten en cuenta estos puntos vitales:

Habla con un adulto: Si alguien que has conocido online te hace sentir incómodo, te pide fotos o te presiona para quedar, cuéntaselo a tus padres o a un profesor. No tienes por qué gestionar esto solo.

Si alguien que has conocido online te hace sentir incómodo, te pide fotos o te presiona para quedar, cuéntaselo a tus padres o a un profesor. No tienes por qué gestionar esto solo. Cuidado con la cámara: Nunca realices videollamadas con desconocidos. Los ciberdelincuentes pueden grabar esas imágenes para chantajearte después.

Nunca realices videollamadas con desconocidos. Los ciberdelincuentes pueden grabar esas imágenes para chantajearte después. No quedes a solas: Nunca aceptes encuentros físicos con alguien que solo conoces por internet sin supervisión de un adulto.

Cómo configurar tu aplicación de citas de forma segura

Sigue estos consejos prácticos para proteger tu privacidad desde el primer minuto:

1. Descarga solo de sitios oficiales

Usa siempre la App Store o Google Play. Evita enlaces que te envíen por mensaje o redes sociales, ya que podrían ser versiones modificadas para espiarte.

2. Privacidad en el perfil

No vincules tus redes: Mantén tu Instagram y Tik Tok separados de la app de citas. Si alguien quiere saber más de ti, deja que te lo pregunte en el chat.

Mantén tu Instagram y Tik Tok separados de la app de citas. Si alguien quiere saber más de ti, deja que te lo pregunte en el chat. Fotos únicas: No uses la misma foto de perfil que tienes en WhatsApp o LinkedIn. Si lo haces, cualquiera puede encontrarte en Google en segundos usando la búsqueda por imagen.

No uses la misma foto de perfil que tienes en WhatsApp o LinkedIn. Si lo haces, cualquiera puede encontrarte en Google en segundos usando la búsqueda por imagen. Ubicación aproximada: Configura la app para que solo muestre tu ciudad, no tu calle exacta.

3. Seguridad en la conversación

Mantente dentro de la app: Las aplicaciones oficiales tienen moderadores y sistemas de seguridad. Si alguien te pide irte rápido a WhatsApp o Telegram, es una señal de alerta clara.

Las aplicaciones oficiales tienen moderadores y sistemas de seguridad. Si alguien te pide irte rápido a WhatsApp o Telegram, es una señal de alerta clara. Cuidado con los datos personales: No des tu número de teléfono, lugar de estudio o dirección hasta que conozcas a la persona en el mundo real.

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Seguridad en Citas Online

¿Es seguro enviar fotos por aplicaciones de citas? Lo más seguro es evitar enviar fotos comprometedoras a personas que no conoces físicamente. Recuerda que, una vez enviada, pierdes el control sobre esa imagen.

Lo más seguro es evitar enviar fotos comprometedoras a personas que no conoces físicamente. Recuerda que, una vez enviada, pierdes el control sobre esa imagen. ¿Cómo sé si un perfil es falso? Desconfía si solo tiene una foto, si parece "demasiado perfecto" o si se niega a hacer una videollamada dentro de la propia plataforma.

Desconfía si solo tiene una foto, si parece "demasiado perfecto" o si se niega a hacer una videollamada dentro de la propia plataforma. ¿Qué hago si alguien me pide dinero o regalos? Nunca envíes dinero ni compartas códigos de tarjetas regalo. Los estafadores suelen inventar emergencias familiares o de salud. Reporta el perfil inmediatamente.

Tus derechos de protección de datos en España

Recuerda que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) te protege. Tienes derecho a:

Acceder a tus datos y saber qué sabe la app de ti.

a tus datos y saber qué sabe la app de ti. Borrar tu cuenta y exigir que se eliminen todos tus mensajes y fotos de sus servidores.

tu cuenta y exigir que se eliminen todos tus mensajes y fotos de sus servidores. Oponerte a que vendan tus gustos a empresas de publicidad.

¿Necesitas ayuda urgente?

Si crees que alguien te está engañando o te sientes en peligro, contacta con el Incibe. Es un servicio gratuito, confidencial y apto para menores:

Teléfono gratuito: 017

017 WhatsApp: 900 116 117

900 116 117 Telegram: @INCIBE017

Disfrutar de San Valentín en el mundo digital es posible si lo haces con cabeza. La ciberseguridad es tu mejor aliada para encontrar una conexión real y segura.