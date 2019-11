Facebook alerta de un fallo que activa la cámara del iPhone sin permiso

Facebook alertó de un fallo que afecta a la última versión de iOS y que hace que la cámara del iPhone se active automáticamente sin que el usuario lo autorice al usar la aplicación de la red social.

En un hilo de mensajes en Twitter, el vicepresidente para Integridad de Facebook, Guy Rosen, confirmó el fallo (o bug, en inglés), que varios usuarios habían denunciado horas antes. "Mientras resolvíamos un problema la semana pasada, por error introdujimos un fallo de programación que hace que la aplicación (de Facebook) navegue parcialmente a la pantalla de la cámara cuando se pulsa sobre una fotografía", indicó Rosen.

Desde la red social aseguraron que por el momento no tienen constancia de que por culpa de este fallo se hayan publicado en la plataforma fotografías o vídeos sin la autorización de los usuarios y aseguraron que las imágenes que mostraba la cámara en ningún momento fueron guardadas por la aplicación o subidas al servidor.

Rosen también indicó que ya han enviado a la AppStore de Apple una actualización que soluciona el fallo (falta sólo que Apple apruebe la nueva versión). El fallo afecta a algunos usuarios de iOS, pero no a los de Android.

Varios internautas compartieron en Twitter capturas de pantalla que mostraban el fallo. Se puede ver que, mientras navegan en Facebook, la pantalla pasa a mostrar imágenes captadas por la cámara.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl