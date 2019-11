Facebook, Instagram y WhatsApp vuelven a fallar

Las caídas de Facebook se están convirtiendo en una tradición. Casi cada mes la red social de Mark Zuckerberg experimenta fallos graves a nivel mundial cuyas causas nunca son del todo explicadas y que provocan incomodidad y frustración a sus usuarios y considerables quebraderos de cabeza a community managers por todo el globo. Y, para terminar de fastidiar a los estadounidenses, esta enésima caída ha coincidido con Acción de Gracias.

Según indica Facebook en su página de estatus, el miércoles por la tarde-noche comenzaron a detectarse los primeros problemas para acceder a diversas funcionalidades de la plataforma. Con el paso de las horas, los fallos fueron extendiéndose tanto por aplicaciones externas que usan la API de Facebook (que empezaron a lanzar mensajes de error) como a la propia red social, donde se ha podido publicar de forma nativa hasta primeras horas de la tarde de este jueves.

Y después nada, hasta que a media tarde ha comenzado a volver el servicio, poco a poco y no en todo el mundo. La compañía sigue investigando para averiguar las causas del problema y completar la restauración de todas las funciones.

Como ha ocurrido también en ocasiones anteriores, la caída no ha tardado en contagiarse a otra de las aplicaciones del emporio Zuckerberg: Instagram. El fallo aquí no ha sido tan generalizado como el de Facebook, ni ha durado tanto.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown