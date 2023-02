Registrada una caída masiva de internet en buena parte de España

Si esta mañana has notado que no tenías internet o que aún ahora experimentas cortes en la conexión. Es normal y no estás solo. Las principales operadoras de España han comunicado cortes en sus servicios de internet y aún ahora los servicios no se han recuperado del todo.

La mayor parte de las operadoras móviles, incluidas Movistar, Orange, Vodafone y MasMovil, han empezando a registrar interrupciones en sus servicios hacia las 9:00 de la mañana de este viernes que están afectando a usuarios de varias localidades de toda España.

Según el portar Downdetector, que notifica caídas en la red en tiempo real, también se están viendo afectadas por estas interrupciones las comunicaciones telefónicas y conexiones a internet facilitadas por operadoras como Jazztel, Simyo, Lowi o Yoigo.

Entre las regiones más afectadas se encuentran áreas de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y gran parte de Andalucía.

Por el momento las operadoras afectadas no han ofrecido más detalles oficialmente sobre unos cortes que cientos de usuarios están comentando en las redes sociales, donde se quejan incluso de que estas interrupciones afectan también a su capacidad de teletrabajar.