Los hoteles consideran 'prioritaria' la adaptación tecnológica

Dos de cada tres hoteleros (el 63%) considera prioritaria la adopción de las novedosas tecnologías de movilidad y conectividad en sus establecimientos. Es el resultado de sumar la implementación de tecnologías móviles (un 33% de los hoteles), Internet de las Cosas (20%) y tecnologías de conectividad in-room (10%). Estas últimas incluyen servicios como smart TV, gestión automática del alumbrado o cargador de teléfono sin cables. Un 5% adicional trabaja en la integración de sistemas de realidad virtual, inteligencia artificial y reconocimiento facial y de voz combinados.

Esta es una de las primeras conclusiones del nuevo estudio de SiteMinder, plataforma líder del mercado en soluciones de gestión hotelera en la nube, sobre las tendencias tecnológicas en las que los hoteles están poniendo el foco para implementarlas a lo largo de 2018 y en sus planes de futuro.

Inversión El 61% de los hoteleros segura que invertirán en estrategias de márketing digital

El informe Global Hotel Business Index 2018 revela los principales impulsores de éxito para los hoteles en todo el mundo y considera la tecnología móvil y la conectividad como las tendencias que ya se están implementando.

SiteMinder consulta a los hoteleros sobre varias opciones: tecnología móvil, Internet de las cosas, tecnología en el interior de la habitación, realidad virtual, inteligencia artificial, reconocimiento de voz y facial o ninguno de ellos. Apenas un 3% indican que no están de acuerdo con ninguna de esas opciones como próximas tendencias tecnológicas.

Otra de las cuestiones planteadas a los hoteleros está relacionada con uso de la tecnología en los últimos cinco años. Una gran mayoría (95%) de los encuestados afirma que su posición sobre la implementación de nuevas tecnologías ha cambiado en los últimos años: el 49% admite que han instaurado la tecnología apropiada en sus establecimientos y el 46% afirma que ahora perciben la tecnología como una necesidad, no como un añadido. Sólo el 5% expone que la adopción de la tecnología para dirigir sus hoteles no es una prioridad para ellos, o que no están dispuestos a explorarla de momento.

Respecto a la inversión, el 68% de los hoteleros consultados considera prioritario destinar parte del presupuesto a renovar el establecimiento, el 61% a invertir en marketing digital y el 56% a optimizar su channel management. En cambio, sólo un 17% considera importante dedicar recursos económicos a tecnología de reconocimiento facial del cliente.

Control de los servicios de la habitación a través del móvil.