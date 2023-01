Un ingeniero de Tesla desmonta el famoso vídeo del coche que conduce y aparca solo

Hace ya unos años de aquello, pero seguro que muchos recordarán aquel vídeo que mostraba a un Tesla, allá por 2016, conduciendo por sí mismo e incluso aparcando solo y que arrancaba con un rótulo en el que se podía leer: “La persona en el asiento del conductor está ahí solamente por motivos legales. No hace nada, el coche conduce solo”.

Aquel vídeo, aún disponible en la propia web de la compañía, fue promocionado entonces por su fundador, Elon Musk, en Twitter, donde presumía de que todo lo mostrado ocurría "sin intervención humana alguna".

Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot https://t.co/V2T7KGMPBo