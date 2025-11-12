iPhone Pocket: el nuevo accesorio de Apple que cuesta más de 200 euros y promete reinventar cómo llevamos el móvil

Apple ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento que combina tecnología, moda y diseño minimalista. La compañía de Cupertino, en colaboración con la firma japonesa Issey Miyake, ha presentado el iPhone Pocket, un accesorio que se inspira en la idea de “un trozo de tela” y busca ofrecer una forma diferente de transportar el iPhone y otros objetos personales.

Fabricado en Japón con una técnica de tejido 3D, el iPhone Pocket destaca por su estructura acanalada y abierta, que se adapta a cualquier modelo de iPhone. Su diseño envolvente permite guardar el dispositivo de manera segura, pero también expande su capacidad para incluir llaves, tarjetas o auriculares. Al estirarse, el tejido deja entrever sutilmente el contenido y permite incluso consultar la pantalla del iPhone sin sacarlo del bolsillo.

iPhone Pocket / Apple

Este nuevo accesorio puede llevarse de varias formas: en la mano, sujeto al bolso o cruzado sobre el cuerpo. La propuesta se alinea con la estética sobria y funcional de Issey Miyake, reinterpretando la utilidad cotidiana desde una mirada contemporánea.

El iPhone Pocket estará disponible a partir del 14 de noviembre en las Apple Store seleccionadas y en la web oficial de la compañía, aunque por el momento no se venderá en España. Los primeros países en recibirlo serán Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

iPhone Pocket / Apple

En cuanto a precios, el modelo con correa corta se venderá por 149,95 dólares (unos 129 euros), mientras que la versión con correa larga alcanzará los 229,95 dólares (cerca de 200 euros). El primero estará disponible en ocho colores —limón, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro—, y el segundo en tres tonalidades: zafiro, canela y negro.

El desarrollo del accesorio fue fruto de una colaboración estrecha entre el Apple Design Studio y el equipo creativo de Issey Miyake, que combinaron la precisión tecnológica de Apple con la experimentación textil característica de la casa japonesa.