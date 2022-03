El metaverso avanza posiciones en el Mobile con mucho camino aún por andar

El metaverso avanza posiciones y se proyecta como próxima revolución tecnológica en nuestras vidas, o al menos esa es la intuición de parte de las compañías que participan en el Mobile World Congress de Barcelona.

Fue Mark Zuckerberg, en su intento de relanzar su proyecto empresarial, quien rebautizó Facebook como Meta y dio un nuevo impulso a esta nueva realidad paralela.

El metaverso no solo es un mundo virtual, como han sido en el pasado experimentos como Second Life, ni tampoco una experiencia inmersiva tridimensional, con la implicación de sentidos humanos como la vista y el oído, lo que ya es una realidad hoy en día. Es algo más hacia lo que la tecnología avanza y que tiene en esta realidad inmersiva su fundamento, pero que todavía no tenemos a nuestro alcance.

Discoteca y parque de atracciones

La surcoreana KT Telecom es la que presenta mayor infraestructura en el Mobile relacionada con la realidad aumentada: una discoteca y un parque de atracciones, entre otras innovaciones.

Tras ponerte las preceptivas gafas de realidad virtual añades unos cascos y comienzas a bailar al son de Dua Lipa. En la pista de baile, un escenario surrealista de forma redonda y colores estridentes, te rodean numerosos avatares que vas conociendo cuando -en tu realidad física- mueves la cabeza para ver lo que hay a tu alrededor.

Los avatares son poco más que muñecos con algo de sensación de tridimensionalidad, pero distan todavía mucho de lo que se ambiciona en última instancia: algo prácticamente indistinguible de un ser humano.

La misma empresa ofrece la posibilidad de viajar por el universo, entre estrellas y meteoritos, como si lo hiciéramos en el Space Mountain de Eurodisney: los bruscos movimientos de las curvas son reales, pero la montaña rusa no lo hace en la realidad física, sino solo a través de las gafas de realidad aumentada.

Notre-Dame

La francesa Orange invita a hacer una visita guiada con animación 3D por la catedral Notre-Dame de París, objeto de un devastador incendio hace tres años, gracias de nuevo a unas gafas de realidad virtual.

La sueca OutHere, asimismo, quiere ayudar a entrenar a futuros estibadores, para que, de esta forma, minimicen riesgos cuando comiencen con su actividad laboral. El procedimiento es el mismo: gafas de realidad virtual que dan la sensación de estar en el lugar moviendo contenedores, con la diferencia de que no corres el peligro de hacerte daño.

Digico KT, compañía surcoreana, también se propone conquistar el metaverso y ya ha hecho un software que debe permitir, por ejemplo, viajar en barco junto a tu pareja, aunque tú estés efectivamente en el barco y tu pareja en el sofá, por alguna causa como podría ser un contagio de Covid-19.

Falta trasladar este software a unas gafas de realidad aumentada -que no virtual, porque se combina la vida física con el entorno virtual- y contar con la conectividad adecuada para que el esbozo que es ahora este metaverso surcoreano se lleve a la práctica, aseguran desde la empresa.

Telefónica

Telefónica ha anunciado una colaboración con Meta para crear un centro de innovación sobre esta tecnología, al tiempo que ha abierto, a través de su nodo de innovación Wayra, una convocatoria con la que busca empresas emergentes centradas en todos los casos de uso del metaverso.

"El ecosistema está cambiando, están apareciendo nuevas formas de comportarse e interactuar con la red, y en Telefónica habrá que analizar este nuevo ecosistema y adaptarse a estos cambios", sentenció el responsable de innovación, Chema Alonso.

En este congreso, Telefónica ha replicado su expositor físico de forma virtual en el metaverso, de modo que las presentaciones que han tenido lugar en Barcelona se han podido seguir en remoto, si bien en un formato todavía lejano, como en el resto de casos, a lo que algún día deberá ser esta realidad inmersiva evolucionada.