OnePlus rompe con Hasselblad y desarrolla su propio motor de imagen, OnePlus DetailMax Engine

OnePlus ha anunciado el fin de su asociación con la reconocida marca de cámaras Hasselblad después de cinco años de trabajo conjunto.

Pete Lau, CEO y fundador de la compañía china, ha comunicado esta decisión a través de una carta dirigida a los usuarios, en la que también presenta OnePlus DetailMax Engine, el nuevo algoritmo de imagen propio que la marca ha desarrollado para sus futuros dispositivos flagship.

La colaboración entre OnePlus y Hasselblad, que comenzó en 2021, se centró en la integración de la ciencia del color de la empresa sueca con la ingeniería y fotografía computacional de OnePlus.

Durante este período, ambas compañías trabajaron en el perfeccionamiento de los sistemas de cámara de los smartphones OnePlus, buscando ofrecer colores más naturales y resultados fotográficos más fieles a la realidad.

Una nueva era centrada en la nitidez y el realismo

El desarrollo del OnePlus DetailMax Engine marca un punto de inflexión en la estrategia fotográfica de la marca.

Según explica Lau en su comunicado, este nuevo motor de imagen ha sido diseñado "desde cero para ofrecer las fotos más claras y reales en un smartphone", aprovechando todo el potencial de la fotografía computacional moderna.

"Nuestra obsesión siempre ha sido ofrecer el sistema de cámara más fiable, capaz de capturar cada momento tal y como lo recuerdas: nítido, natural y real", declara el CEO en la carta. Esta filosofía ha guiado el desarrollo del nuevo algoritmo, que se centrará en maximizar los detalles para obtener "resultados más fieles, precisos y consistentes que nunca".

La decisión de crear un motor de imagen propio surge tras una extensa investigación directa con usuarios. Lau revela que participó personalmente en múltiples entrevistas y grupos de discusión durante el último año, donde identificó una demanda clara: "Nuestros usuarios quieren imágenes claras y reales. La mayoría no se preocupa por la jerga técnica, pero sí saben que lo primero que hacen al ver una foto es hacer zoom en ella".

El legado de Hasselblad permanece en el ADN de OnePlus

Aunque la colaboración llega a su fin, Lau reconoce el impacto duradero que ha tenido la asociación con Hasselblad. "El refinado sentido de la estética de Hasselblad forma ya parte de nuestro ADN fotográfico, integrado en cada futura cámara de OnePlus", asegura el fundador de la empresa.

Durante los cinco años de trabajo conjunto, ambas compañías se centraron en perfeccionar aspectos fundamentales como el balance de colores y el equilibrio entre luces y sombras.

"Ajustamos los colores hasta que se vieron como en la vida real, debatimos incansablemente sobre el tono exacto de azul y pasamos noches en el laboratorio persiguiendo el equilibrio perfecto", recuerda Lau sobre el proceso de colaboración.

Un enfoque renovado en la fotografía computacional

El OnePlus DetailMax Engine representa un cambio de paradigma hacia la fotografía computacional avanzada.

A diferencia de los enfoques que buscan el embellecimiento artificial de las imágenes, este nuevo motor se centra en capturar e interpretar una mayor cantidad de datos para ofrecer "imágenes con una profundidad y un realismo sin precedentes".

Lau explica que el objetivo es mostrar "las escenas tal y como son, sin embellecimiento extra ni distorsiones".

El CEO asegura estar probando actualmente un prototipo inicial del sistema, y aunque reconoce que "aún queda mucho por afinar", los primeros resultados son "prometedores" y refuerzan su convicción de que el nuevo sistema "establecerá un nuevo estándar de nitidez en su categoría".

La implementación del OnePlus DetailMax Engine llegará con el próximo smartphone flagship de la marca, aunque la compañía no ha revelado fechas específicas de lanzamiento.

Este movimiento posiciona a OnePlus en una estrategia más independiente en el desarrollo de tecnología fotográfica, siguiendo la tendencia de otras marcas que han optado por desarrollar sus propios algoritmos de procesamiento de imagen.