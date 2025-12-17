El padre de la meditación 'mindfulness': "Los algoritmos detrás de las redes sociales son como un veneno"

Jon Kabat-Zinn, (Nueva York, 1944), considerado el fundador de la meditación mindfulness a nivel internacional, ha señalado en una entrevista reciente que los algoritmos empleados por las redes sociales constituyen un 'veneno' para la consciencia humana, especialmente en niños y jóvenes, y ha instado a extremar el control parental en el uso de dispositivos móviles. Desde que en 1979, en la Universidad de Massachusetts, puso en marcha el primer programa científico de reducción del estrés basado en meditación, la influencia de sus métodos se ha expandido entre hospitales, sistemas educativos y familias a escala global en estas más de cuatro décadas.

Durante 2025, Kabat-Zinn manifestó en diálogo con la Agencia EFE su preocupación por el impacto psicológico de la hiperconectividad a internet y la manipulación algorítmica de las redes sociales, subrayando que tales tecnologías alteran hábitos, posturas y estados emocionales de las nuevas generaciones, incrementando los riesgos durante periodos vacacionales como los inminentes festivos de final de año, momento en el que niños y adolescentes disponen de más tiempo libre.

El papel de la meditación para contrarrestar los efectos digitales

Kabat-Zinn, doctor en biología molecular, insistió en que los algoritmos 'son tóxicos, son como un veneno', especialmente por cómo logran captar la atención de los usuarios y fomentar dinámicas de dependencia digital. Aconseja a las familias una intervención activa: 'Controlen el uso que sus hijos hacen de sus teléfonos para que puedan hacer ciertas cosas, como comunicarse con sus amigos, pero que haya otras cosas que no puedan hacer'. El experto sugiere trasladar al entorno familiar estrategias habituales en las aulas, como dejar los teléfonos guardados algunos minutos y fomentar la autoobservación y el contacto con el momento presente a través de prácticas de atención plena.

El fundador del 'mindfulness' subraya la rapidez con la que el teléfono móvil, surgido en las últimas décadas, ha modificado hasta la 'postura física y los patrones de conducta cotidianos' de millones de personas. Kabat-Zinn recuerda: 'Ahora todo el mundo va por ahí así', imitando la postura encorvada que se adopta al mirar la pantalla. Detalla que es posible desarrollar una consciencia crítica sobre el uso del móvil, detectando el impulso de consultarlo, que 'puede repetirse hasta 250 veces al día', una cifra que estima realista y que ilustra la magnitud del fenómeno.

Aplicaciones médicas y educativas del método Kabat-Zinn

La difusión de la meditación de atención plena en hospitales y clínicas se ha acelerado especialmente en Europa. En la Universidad de Ginebra, la Unidad del Humor y la Ansiedad inició hace una década un programa de mindfulness basado en su método, dirigido a pacientes con depresión, trastornos bipolares, fibromialgia, enfermedades cardíacas, hipertensión, dolores crónicos, migrañas o patologías dermatológicas, entre otras muchas. Además, el centro dispone de programas orientados a adolescentes (de 10 a 25 años), a padres de niños hospitalizados y a profesionales sanitarios con talleres periódicos.

La meditación es presentada por Kabat-Zinn como una herramienta adaptable a distintos contextos, desde la medicina hasta organismos internacionales. En este sentido, en Ginebra, en su visita en 2025, ofreció una charla a empleados del área de derechos humanos de la ONU, profundizando en cómo la introspección y la consciencia interior pueden aumentar la eficiencia y la resiliencia profesional.

Mindfulness como respuesta a periodos de cambio y crisis

Kabat-Zinn suele contextualizar la meditación como respuesta a los desafíos de un mundo donde los cambios sociales, tecnológicos y políticos se suceden a ritmo acelerado y generan confusión general e incertidumbre. Reconoce que en las décadas de 1960 y 1970 el vínculo entre meditación y salud era visto con escepticismo, pero hoy la abundancia de evidencias científicas la sitúa como un recurso de primer orden para el bienestar.

En sus propias palabras: '¿Sabes?, (Donald) Trump no es el punto final de lo que está pasando en Estados Unidos, que quizás pase por una época aún más oscura que la actual, pero ni siquiera la oscuridad total es permanente'. Defiende que la meditación, en su sentido más profundo, implica aceptar el ciclo entre la luz y la oscuridad: 'Habrá ciclos de luz y oscuridad, y tenemos que entenderlo (…) y eso es la meditación. Cuando me siento dejo de hacer todo y simplemente me dejo llevar a lo que verdaderamente soy'.

¿Quién es Jon Kabat-Zinn y cuál es su legado?

Jon Kabat-Zinn, nacido en Nueva York en 1944, es una referencia internacional por haber trasladado la meditación de raíz budista al ámbito académico y sanitario occidental, removiendo barreras culturales y científicas. Su método, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), o reducción del estrés basada en atención plena, ha sido adoptado desde 1979 por hospitales, universidades y clínicas de todo el mundo. Las investigaciones clínicas demostraron su eficacia en el manejo del dolor, ansiedad, depresión y otras patologías tanto físicas como psíquicas, hasta el punto de formar parte de protocolos oficiales en países de Europa, Norteamérica y Asia.

¿Qué riesgos entrañan los algoritmos para niños y adolescentes?

Especialistas en psicología, salud mental y educación advierten que los algoritmos de recomendación en redes sociales pueden facilitar la adicción, potenciar la ansiedad y contribuir a problemas de autoestima. El rápido acceso a contenidos, la exposición continua a estímulos y la competencia por la atención afectan el desarrollo emocional y cognitivo de los más jóvenes, especialmente durante los tiempos en los que aumenta su uso de dispositivos, como las vacaciones escolares o festividades.

¿Qué beneficios se atribuyen al mindfulness en la actualidad?

La evidencia científica recabada en los últimos 45 años confirma beneficios observados en la gestión del estrés, mejora del estado anímico, reducción del dolor crónico y prevención de recaídas en depresión. Numerosos programas públicos y privados de salud y educación han incorporado prácticas de mindfulness como complemento terapéutico o preventivo. Jon Kabat-Zinn insiste en que la clave radica en 'cultivar la consciencia del momento presente sin juicios', una habilidad que resulta cada vez más valiosa en la actual sociedad digitalizada.