Samsung amplía su catálogo de dispositivos con inteligencia artificial: el Galaxy S25 FE y la serie Galaxy Tab S11

Coincidiendo con su presencia en la feria de tecnología IFA 2025 de Berlín, Samsung ha anunciado el lanzamiento de tres nuevos dispositivos que marcan un paso importante en su estrategia para llevar la inteligencia artificial a un mayor número de usuarios.

La compañía surcoreana ha presentado el Galaxy S25 FE, un smartphone que hace más accesibles las funciones avanzadas de IA, y la serie de tablets Galaxy Tab S11, compuesta por dos modelos, una versión estándar y una Ultra y diseñadas para revolucionar la productividad móvil.

Estos dispositivos comparten una característica común: la integración de Galaxy AI con nuevas capacidades multimodales, lo que significa que pueden entender y responder a comandos de voz, táctiles y visuales de forma más natural e intuitiva.

Galaxy S25 FE: la IA al alcance de más usuarios

El Galaxy S25 FE se presenta como la puerta de entrada al ecosistema de inteligencia artificial de Samsung. Este smartphone mantiene las funciones más importantes de los modelos más caros de la serie Galaxy S25, pero a un precio más asequible.

El dispositivo cuenta con 8 GB de memoria RAM y una batería de 4.900 mAh que promete autonomía para todo el día, junto con carga rápida de 45 W.

Samsung Galaxy S25 FE

Su pantalla es de 6,7 pulgadas con tecnología Dynamic Amoled 2X y una frecuencia de actualización de 120 Hz, que ofrece imágenes más fluidas. El diseño mantiene la línea elegante característica de Samsung, disponible en cuatro colores: Azul marino, Azul glacial, Negro intenso y Blanco.

En cuanto a la cámara, Samsung ha mejorado la frontal hasta los 12 megapíxeles e incorporado tecnología de reducción de ruido para conseguir selfies más nítidos, especialmente en condiciones de poca luz.

La novedad más llamativa es la función de Edición Generativa, que detecta automáticamente personas u objetos no deseados en las fotos de fondo y sugiere eliminarlos sin que el usuario tenga que seleccionar nada manualmente.

Otra función destacada es la Cámara lenta instantánea, que convierte cualquier vídeo normal en una grabación a cámara lenta con solo tocar la pantalla. También incluye el Borrador de audio, que permite eliminar ruidos específicos de los vídeos, como el viento, conversaciones de fondo o música no deseada.

Samsung Galaxy S25 FE

La integración con Gemini Live permite al teléfono ver lo que está mirando el usuario y responder preguntas sobre ello. Por ejemplo, si alguien está decidiendo qué ropa llevar para un viaje, puede apuntar la cámara a dos conjuntos diferentes y preguntar cuál es mejor para el clima del destino.

Samsung garantiza siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, lo que significa que el dispositivo seguirá recibiendo mejoras y parches hasta 2032.

Galaxy Tab S11: tablets pensadas para trabajar

Por su parte, la serie de tablets Galaxy Tab S11 es la apuesta más ambiciosa de Samsung en el mercado de dispositivos para productividad. La versión Ultra es especialmente notable por ser el tablet más delgado que ha fabricado la compañía: mide solo 5,1 milímetros de grosor.

Ambos tablets incorporan por primera vez un procesador de 3 nanómetros, una tecnología más avanzada que ofrece mejor rendimiento y menor consumo de energía. Según Samsung, esto se traduce en mejoras del 33% en tareas de inteligencia artificial, 24% en rendimiento general del procesador y 27% en gráficos.

Una de las grandes novedades es la renovación de Samsung DeX, la función que convierte el tablet en algo parecido a un ordenador portátil. Ahora incluye un modo extendido que permite usar la tablet junto con un monitor externo como si fueran dos pantallas independientes. Los usuarios pueden arrastrar aplicaciones de una pantalla a otra o trabajar con diferentes programas en cada una.

El S Pen, el lápiz digital compatible con estos tablets, ha sido rediseñado con una forma hexagonal más cómoda de sujetar y una punta que permite escribir y dibujar desde más ángulos. También incluye herramientas rápidas para hacer ajustes sin interrumpir el trabajo.

Las pantallas son Dynamic Amoled 2X con un brillo máximo de 1.600 nits, lo que las hace perfectamente visibles incluso bajo la luz solar directa. Los bordes son muy estrechos (5,2 mm), lo que maximiza el espacio de pantalla.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Inteligencia artificial que entiende mejor

Todos estos dispositivos funcionan con One UI 8, la nueva versión del sistema operativo de Samsung que potencia las capacidades de inteligencia artificial. La gran novedad es que ahora la IA es multimodal, es decir, puede procesar texto, voz e imágenes al mismo tiempo para ofrecer respuestas más precisas y útiles.

Por ejemplo, en los tablets, Gemini Live puede ver lo que hay en la pantalla y responder preguntas sobre ello. Un estudiante puede compartir sus apuntes y pedirle que explique un gráfico o que resuma las conclusiones principales. También puede ejecutar comandos en varias aplicaciones a la vez: el usuario puede compartir un enlace a un artículo largo y decir "resume este artículo y guárdalo en Samsung Notes".

La función Rodea para buscar de Google se ha optimizado para cada tipo de dispositivo. En el smartphone es especialmente útil para gaming, ya que permite marcar elementos en pantalla para obtener trucos y consejos al instante. En los tablets, funciona muy bien para traducir texto en tiempo real mientras se navega por internet.

Samsung también ha incluido herramientas creativas impulsadas por IA, como el Asistente de dibujo, que convierte bocetos básicos en imágenes más elaboradas, y el Asistente de escritura, que ayuda a reescribir textos con diferentes tonos y estilos.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Seguridad y privacidad reforzadas

Una preocupación importante con la inteligencia artificial es la privacidad de los datos personales. Samsung ha introducido Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), un sistema que crea espacios de almacenamiento cifrados específicos para cada aplicación.

Eso significa que cada programa solo puede acceder a su propia información y no puede espiar lo que hacen otras aplicaciones.

Además, el Personal Data Engine mantiene todos los datos y preferencias del usuario almacenados localmente en el dispositivo, protegidos por Knox Vault, el sistema de seguridad de Samsung. De esta manera, la información personal no sale del teléfono o tablet.

Aplicaciones profesionales y creativas

Samsung ha trabajado con desarrolladores de aplicaciones especializadas para sacar el máximo partido a los nuevos tablets.

Entre las aplicaciones disponibles están Goodnotes para tomar apuntes, Clip Studio Paint para ilustración digital, LumaFusion para edición de vídeo profesional y Notion para organización de proyectos.

También se incluyen aplicaciones más específicas como ArcSite para diseño arquitectónico, Sketchbook para arte digital y Picsart para diseño gráfico con IA. Esto convierte a los tablets en herramientas realmente versátiles tanto para uso profesional como creativo.

Un ecosistema más conectado

Con estos lanzamientos, Samsung sigue apostando por crear un ecosistema de dispositivos más integrado y accesible. El Galaxy S25 FE hace que las funciones avanzadas de IA lleguen a más usuarios, mientras que los tablets Galaxy Tab S11 establecen nuevos estándares en productividad móvil.

La compañía avabza que One UI 8 se extenderá a dispositivos anteriores, incluyendo la serie Galaxy Tab S10, a partir de octubre, lo que significa que más usuarios podrán disfrutar de estas nuevas capacidades de inteligencia artificial.

Samsung Galaxy S25 FE

Precios y disponibilidad

Los tres dispositivos están ya a la venta en España, con estos precios:

Samsung Galaxy S25 FE

Tres configuraciones de almacenamiento:

128 GB: 759,00 euros.

256 GB: 819,00 euros.

512 GB: 939,00 euros.

Samsung Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 12 GB + 512 GB 5G: 1.229 euros.

Galaxy Tab S11 12 GB + 512 GB WiFi: 1.079 euros.

Galaxy Tab S11 12 GB + 256 GB 5G: 1.109 euros.

Galaxy Tab S11 12 GB + 256 GB WiFi: 959 euros.

Galaxy Tab S11 12 GB + 128 GB 5G: 1.049 euros.

Galaxy Tab S11 12 GB + 128 GB WiFi: 899 euros.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra