Samsung presenta su visión del hogar inteligente en IFA 2025: la inteligencia artificial como corazón del hogar

Samsung Electronics ha desvelado este jueves en la feria tecnológica IFA 2025 de Berlín su ambiciosa propuesta para revolucionar la experiencia doméstica a través de la inteligencia artificial.

Bajo el concepto AI Home: Future Living, Now, la compañía surcoreana no se limita a imaginar el futuro, sino que lo materializa en dispositivos y funcionalidades disponibles desde hoy, diseñados para hacer la vida cotidiana más cómoda, eficiente y segura.

La presentación, liderada por Cheolgi Kim, vicepresidente ejecutivo de Digital Appliances de Samsung, subraya una filosofía clara: "AI Home de Samsung va más allá de los dispositivos inteligentes y construye hogares que realmente te comprenden, se adaptan a tus necesidades y se preocupan por lo que más importa".

Esta visión responde a una demanda real del mercado, ya que según estudios internos de la compañía, el 66% de los consumidores encuentra atractiva la idea de un hogar con inteligencia artificial.

Electrodomésticos que aprenden y se adaptan

La nueva generación de electrodomésticos Bespoke AI es el núcleo de esta transformación tecnológica.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra el robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, que ha mejorado significativamente su capacidad de reconocimiento de objetos mediante inteligencia artificial, siendo ahora capaz de detectar incluso líquidos transparentes, una funcionalidad especialmente útil para el mantenimiento integral del hogar.

En el ámbito del cuidado de la ropa, la lavadora Bespoke AI incorpora la tecnología AI Wash+, que personaliza cada ciclo de lavado según el tipo de tejido y nivel de suciedad.

Su eficiencia energética supera en un 65% el umbral mínimo para obtener la calificación A en las pruebas oficiales, lo que se traduce en un ahorro considerable en la factura eléctrica. Samsung asegura que, gracias a su sistema SmartThings Energy, el consumo energético de estos electrodomésticos puede reducirse hasta un 70%.

El lavavajillas Bespoke AI completa esta gama con su función AI Wash, que optimiza automáticamente los ciclos de limpieza según el grado de suciedad detectado, mientras que su sistema Auto Open Door facilita el secado al permitir la salida del vapor de forma automática.

Vision AI Companion: el televisor que conversa

Uno de los anuncios más llamativos de Samsung en IFA 2025 ha sido Vision AI Companion, que llegará a los televisores de la marca como una actualización de software a finales de septiembre.

Samsung Vision AI Companion

Esta tecnología, respaldada por el asistente Bixby mejorado y la inteligencia artificial generativa, transforma la experiencia televisiva tradicional en una interacción conversacional y contextual.

Kevin Lee, vicepresidente ejecutivo del Equipo de Experiencia del Cliente de Visual Display, explica que "con Vision AI Companion, estamos redefiniendo lo que puede hacer un televisor, yendo más allá de la calidad de imagen y sonido para ofrecer una experiencia que te entiende, interactúa contigo y evoluciona contigo con el tiempo".

La funcionalidad permite a los usuarios realizar preguntas sobre cualquier contenido que aparezca en pantalla, desde detalles de una película hasta información sobre destinos turísticos o datos sobre arte. Las respuestas se presentan de forma visual e interactiva, integrando múltiples fuentes de información.

Entre sus capacidades destacan la función Rodea para buscar para búsquedas instantáneas, Live Translate para traducción de subtítulos en tiempo real, y la generación de fondos de pantalla personalizados.

Nuevos dispositivos para completar el ecosistema

Samsung ha aprovechado IFA 2025 para presentar también nuevos productos que complementan su ecosistema de hogar inteligente.

El Micro RGB, una pantalla de 115 pulgadas, promete ofrecer una experiencia cinematográfica en casa con calidad de imagen superior.

Por su parte, Movingstyle es un televisor portátil revolucionario, equipado con pantalla táctil, batería integrada e inteligencia artificial adaptativa, pensado para acompañar a los usuarios en cualquier estancia del hogar o incluso en viajes.

Samsung Sound Tower completa la oferta con un sistema de sonido portátil de alta potencia que incluye una batería de 18 horas de duración y efectos de luz personalizables a través de una aplicación dedicada.

Galaxy AI: democratizando la inteligencia artificial móvil

La expansión de Galaxy AI es otra pieza clave en la estrategia de Samsung. Tras el éxito obtenido con la serie Galaxy S24, la compañía se ha comprometido a llevar estas funcionalidades a más de 400 millones de dispositivos en todo el mundo para finales de 2025, consolidando así su posición en el mercado de la inteligencia artificial móvil.

Seguridad y privacidad como pilares fundamentales

Samsung no ha pasado por alto las preocupaciones sobre seguridad que genera la adopción masiva de dispositivos conectados.

El sistema Samsung Knox Vault protege los datos confidenciales a nivel de hardware, mientras que Knox Matrix extiende esta protección a todo el ecosistema de dispositivos conectados, respondiendo así a las inquietudes del 40% de consumidores que esperan que la IA mejore la protección del hogar.

Disponibilidad y futuro inmediato

Vision AI Companion comenzará a implementarse como actualización gratuita a finales de septiembre, inicialmente en Corea del Sur, Norteamérica y determinados mercados europeos, incluyendo España, con una expansión posterior a otras regiones.

Samsung garantiza siete años de actualizaciones de software gratuitas a través de su plataforma One UI Tizen, asegurando que los dispositivos compatibles reciban las últimas funcionalidades de inteligencia artificial y actualizaciones de seguridad.

Con estas innovaciones, Samsung no solo presenta productos, sino que propone un nuevo modelo de interacción entre las personas y la tecnología en el hogar, donde la inteligencia artificial actúa como un asistente invisible que mejora la calidad de vida sin complicar la experiencia del usuario.