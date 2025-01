Samsung redobla su apuesta por la IA con la serie Galaxy S25

Hace ahora un año, Samsung lanzó la serie Galaxy S24 como la puerta de entrada a la era de la inteligencia artificial móvil. La bautizada como Galaxy AI englobaba avances que imbricaban la IA en todos los elementos del smartphone, desde el sistema operativo al rendimiento, la batería o el sistema de cámaras, pasando por un completo conjunto de funcionalidades en apartados como personalización, creatividad o productividad.

En los meses siguientes, casi todos los grandes fabricantes han ido incorporando (con mayor o menor éxito) características de IA a sus teléfonos móviles, ya fuesen de desarrollo propio o en colaboración con otras firmas (sobre todo Google).

Una evolución que muestra lo acertado de la apuesta de Samsung y que ha llevado a la surcoreana a incidir en esa línea en su nueva serie de smartphones insignia, los Galaxy S25.

Compuesta como es habitual de tres modelos (S25 Ultra, S25+ y Galaxy S25), la tecnológica quiere distanciarse de nuevo de sus principales competidores y promete experiencias móviles más naturales y conscientes del contexto para establecer, asegura, un nuevo estándar para la IA móvil.

Nuevo sistema y agentes IA multimodales

Esta nueva iteración de Galaxy AI (de la mano del nuevo sistema operativo One UI 7, sobre Android 15) introduce agentes IA multimodales, con los que Samsung da un primer paso en su visión de cambiar la forma en que los usuarios se relacionan con su teléfono y su entorno.

Si ya la serie S24 se describió como continuista desde el punto de vista de las especificaciones de los dispositivos porque las novedades se centraban en el interior, concretamente en todo lo englobado bajo el paraguas de la Galaxy AI, lo mismo podría decirse de esta serie S25.

Hay cambios y mejoras en algunos apartados de los smartphones (sobre todo en el procesador), pero la noticia vuelve a estar en la IA, en las nuevas funcionalidades que Samsung añade al lote lanzado a inicios de 2024.

Como ya se dijo el año pasado, sin que hubiera más aclaraciones en los meses posteriores, tampoco esta vez se ha concretado si los avances ya conocidos y los ahora presentados serán en un futuro próximo de pago. Samsung se limita a decir que las funciones de Galaxy AI se ofrecerán de forma gratuita hasta finales de 2025. Habrá que esperar al próximo cambio de calendario para saber qué pasará después.

Por lo pronto, los S25 llegan con un potente procesamiento de IA en el dispositivo, mejoras en fotografía con el motor ProVisual de nueva generación y un rendimiento impulsado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy.

Samsung Galaxy S25 Ultra

“Un verdadero sistema operativo de IA”

TM Roh, presidente y director de Mobile eXperience en Samsung Electronics, considera que esta serie “abre la puerta a un verdadero sistema operativo de IA”. Según aseguró el directivo durante la presentación, “las mayores innovaciones son un reflejo de sus usuarios; por eso evolucionamos Galaxy AI para ayudar a todos a interactuar con sus dispositivos de la forma más natural y sencilla posible”.

Antes de entrar en detalle en las novedades de inteligencia artificial, merece la pena repasar detalles como el diseño, rendimiento o fotografía de los nuevos Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ y S25. Todas las características de los tres dispositivos, su precio y disponibilidad, pueden consultarse aquí:

Diseño

Si algo es continuista en esta serie S25, es el diseño, salvo el del S25 Ultra, que ahora tiene esquinas redondeadas y es más delgado, ligero y duradero.

El S25 Ultra incorpora titanio reforzado y el nuevo Corning Gorilla Armor 2, más resistente que el cristal y que combina el cristal cerámico de Corning con un tratamiento de superficie antirreflejos patentado.

Por lo que se refiere a los colores, el Ultra estará disponible en Titanio azul, Titanio negro, Titanio plata y Titanio gris, mientras que el Galaxy S25 y el S25+ estarán en Gris, Azul Marino, Azul y Menta. Hay colores adicionales exclusivos en la web de Samsung.

Todos los componentes externos del Galaxy S25+ y S25 incluyen ahora al menos un material reciclado, ya que su marco metálico incorpora por primera vez aluminio blindado reciclado.

Samsung Galaxy S25+

Además, todos los dispositivos de la serie Galaxy S25 utilizan al menos el 50% de cobalto reciclado en su batería, y el S25 será el primer Galaxy con baterías fabricadas con cobalto reciclado procedente de dispositivos Galaxy anteriores o de las baterías desechadas durante el proceso de fabricación.

Actualizaciones y Gemini Advanced

Samsung ofrece para toda la serie siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad.

De forma adicional, los usuarios disponen de programas como Samsung Care+ (cobertura completa de daños accidentales, reparaciones y sustituciones) y el nuevo Galaxy Club (modelo de suscripción para actualizar dispositivos Galaxy).

Todos los Galaxy S25 incluirán también seis meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube sin coste adicional. Gemini Advanced se ofrece con los modelos de IA más avanzados y prioriza el acceso a funciones como Gems, expertos en IA personalizados para cualquier tema y Deep Research, un asistente personal de investigación de IA.

Rendimiento

La serie Galaxy S25 instala el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy, un chipset personalizado para Galaxy, con un aumento del rendimiento del 40% en NPU, del 37% en CPU y del 30% en GPU, en comparación con la versión anterior.

Eso le permite procesar más experiencias de IA en el dispositivo sin merma en el rendimiento, incluyendo tareas de IA que antes se alojaban en la nube, como edición generativa.

Samsung y Qualcomm han colaborado para personalizar el Snapdragon 8 Elite para Galaxy. La serie S25 incorpora un procesamiento de imágenes de IA avanzado y eficiente con ProScaler (en el + y el Ultra) para una mejora del 40% en la calidad del escalado de imágenes al tiempo que incorpora tecnología personalizada con el motor móvil Digital Natural Image de Samsung (mDNIe) integrado en el procesador mediante Galaxy IP para permitir una mayor eficiencia energética de la pantalla.

El procesador incluye Vulkan Engine y Ray Tracing mejorado, para juegos móviles más fluidos y realistas y también proporciona un uso sostenido gracias a una cámara de vapor un 40% más grande y un material de interfaz térmica (TIM) adaptado que ofrece una mejora del 20% en la eficiencia térmica del dispositivo.

Fotografía

El Galaxy S25 Ultra estrena un nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles (desde los 12 megapíxeles anteriores), garantizando claridad y viveza incluso en condiciones de poca luz, y multiplica por cuatro el nivel de detalle en fotografía macro.

La grabación HDR de 10 bits (la anterior era de ocho) se aplica ahora por defecto y se mejora la nitidez de los vídeos con poca luz.

Su procesador permite a los S25 analizar el movimiento y el tiempo para reducir el ruido con mayor eficacia, ya que detecta tanto objetos en movimiento como los estáticos con mayor precisión, para un metraje más nítido y limpio.

Samsung Galaxy S25

Herramientas de fotografía y vídeo

Galaxy S25 introduce herramientas de edición avanzada, entre las que destacan:

Borrador de audio: simplifica la eliminación de ruidos no deseados en los vídeos, aislando categorías como voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo.

simplifica la eliminación de ruidos no deseados en los vídeos, aislando categorías como voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo. Apertura virtual: para disfrutar de una experiencia similar a la de una cámara DSLR, se introduce el control de la profundidad de campo, integrado en el modo Expert RAW.

para disfrutar de una experiencia similar a la de una cámara DSLR, se introduce el control de la profundidad de campo, integrado en el modo Expert RAW. Galaxy Log: permite opciones precisas de gradación del color para una producción de vídeo más profesional.

permite opciones precisas de gradación del color para una producción de vídeo más profesional. Estudio de retratos: se mejora esta herramienta que permite crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales.

se mejora esta herramienta que permite crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales. Filtros: introduce nuevos filtros de estilo analógico, que ofrecen una estética de película para fotos y vídeos.

Y llegamos al capítulo de la inteligencia artificial, con el nuevo sistema operativo One UI 7 (sobre Android 15), la integración de Google Gemini o el nuevo panel Now Brief.

Un asistente de IA

Con el nuevo One UI 7, Samsung convierte los S25 en un asistente de IA que entiende el contexto, las necesidades y preferencias del usuario y proporciona experiencias personalizadas, asegurando la privacidad.

Todo ello es resultado de la colaboración de la surcoreana y Google para reimaginar Android con la IA en el centro, en palabras de Samsung, que destacó también el trabajo conjunto con desarrolladores y socios de todo el mundo.

Estos agentes de IA, con capacidades multimodales, interpretan texto, voz, imágenes y vídeos, para una interacción natural.

Se ha actualizado la característica Rodea para buscar (Circle to Search con Google) para ampliar las búsquedas en la pantalla del teléfono, que ahora reconocen números de teléfono, correos electrónicos y URL en la pantalla, para llamar, enviar un correo electrónico o visitar una web con un toque.

El usuario podrá además realizar búsquedas rápidas con sugerencias contextuales y con los S25 se puede cambiar fácilmente de una aplicación a otra para acciones rápidas como compartir un GIF o guardar detalles de un evento.

Se mejora la comprensión del lenguaje natural, por lo que se puede preguntar para encontrar una foto concreta en la Galería o ajustar el tamaño de las fuentes de la pantalla en Ajustes.

Si se mantiene pulsado el botón lateral del teléfono se activa Gemini para una interacción fluida entre las aplicaciones de Samsung y Google, además de aplicaciones de terceros como Spotify. Por ejemplo, los aficionados al deporte pueden buscar el calendario de la temporada de su equipo y añadirlo a su calendario Samsung con un comando de voz.

Las herramientas comprenden un amplio abanico de utilidades de comunicación, productividad o creatividad, entre ellas estas:

Transcripción de llamadas: se puede grabar una llamada, transcribirla y hacer búsquedas después en la conversación.

se puede grabar una llamada, transcribirla y hacer búsquedas después en la conversación. Asistente de escritura: funciones como resumir contenidos o dar formato automático a las notas pueden activarse si se seleccionan textos, sin cambiar de aplicación.

funciones como resumir contenidos o dar formato automático a las notas pueden activarse si se seleccionan textos, sin cambiar de aplicación. Asistente de dibujo: ofrece nuevas formas de dar vida a las ideas mediante combinaciones de bocetos, texto o imágenes.

Serie Samsung Galaxy S25

Privacidad y personalización

La privacidad se ha convertido en una preocupación de primer orden en esta era de la inteligencia artificial. Aquí Samsung estrena un motor de datos personales (reconoce idiomas y ciertos acentos/dialectos, incluidos, entre otros, el español, y analiza actualmente las apps nativas de Samsung) que impulsa las funciones personalizadas de IA analizando de forma segura los datos para ofrecer experiencias personalizadas a partir de las preferencias y patrones de uso del usuario.

Otra novedad es el widget Now Bar, que desde la pantalla de bloqueo activa la función Now Brief, que proporciona sugerencias diarias con información relevante en cada momento.

Todos estos datos personalizados se mantienen privados, con la clave de cifrado almacenada de forma segura en Knox Vault. Eso, combinado con capacidades de procesamiento mejoradas en el dispositivo, ofrece una experiencia de IA segura exclusiva de Galaxy, asegura la marca.

Galaxy S25 también introduce la criptografía post-cuántica, garantizando la protección de los datos personales contra las amenazas de la computación cuántica.

One UI 7 añade una capa adicional y reforzada de seguridad de dispositivos, con varias actualizaciones:

Bloqueador automático actualizado

Ajustes de restricciones máximas añadidos

Protección antirrobo mejorada

Nuevo panel Knox Matrix para supervisar el estado de seguridad en todo un ecosistema de dispositivos conectados.

La serie Samsung Galaxy S25 está ya disponible en precompra (hay distintas ofertas de lanzamiento en la web de Samsung) y llegará a las tiendas el 7 de febrero.