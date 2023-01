Te decimos el truco de Instagram para que esa persona especial vea siempre tus historias primero

Cuando colgamos una historia, siempre estamos pendientes a ver si esa persona especial la ha visto o si interacciona de alguna manera con ella: si ha reaccionado, si le ha dado me gusta o cualquier tontería que haga que esa sonrisita tonta se dibuje en nuestra cara. Hay veces, que si no los encontramos en los primeros puestos de la lista de personas que han visto nuestras historias, nos decepcionamos y le damos hasta abajo del todo con la esperanza de encontrar su nombre. De igual manera, nos gustaría que a esa persona especial le aparecieran nuestras historias las primeras (y que le interesaran de igual manera). Para que le interesen tus historias no hay ningún truco en especial, pero para que le aparezcan tus historias las primeras sí lo hay, y además es un truco que no falla.

Muchas personas creen que el orden en el que nos aparecen las diferentes historias de Instagram es aleatorio, pero no. Este orden depende de un algoritmo, y este algoritmo es muy sencillo: se basa en las interacciones que haya tenido tu perfil con el de esa persona a la que te interesa que le aparezcan tus historias primero. Cuanto más hayas interactuado con esta persona, más posibilidades tendrás de que tus historias le salgan primero. Cuando nos referimos a las interacciones, nos referimos a mensajes directos, reacciones, interacciones, visitas a tu perfil, me gustas, comentarios, etc. Las personas con las que más interactúes como por ejemplo tu pareja o tu mejor amiga, aparecerán antes en el ranking de personas que han visto tus stories, ya que las habrán visto primero.

Este parece el truco más sencillo para que a esa persona especial le aparezcan tus historias de las primeras, pero hay veces que simplemente nos atrae o nos gusta una persona, con la realmente no interactuamos casi nada. Para estos casos hay un foro de universitarios ingleses a los que se les ha ocurrido algo muy interesante. Este foro se llama 'The Lab' y tiene un plan infalible para que tus historias le aparezcan primeras a esa persona que es importante para ti.

El primer paso de este plan de 'The Lab' es publicar una historia. Después tendrás que ir a 'Ajustes' (parte de arriba a la derecha), pinchar en 'Historias' y acto seguido pinchar en 'Ocultar historia a' y selecciona tu persona especial. Lo último que tendrás que hacer es deshacer este proceso y así, según este foro de universitarios, tus historias aparecerán primero en el perfil de esa persona