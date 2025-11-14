NAVIDAD
Así lucirá la Avenida de la Constitución de Sevilla esta Navidad

El Samsung Dev Day pone el foco en la IA, la accesibilidad y las automatizaciones

El encuentro de la comunidad de desarrolladores de Samsung en España ha reunido a casi un centenar de directivos de la marca, profesionales, divulgadores e investigadores del ámbito de la programación y el desarrollo de aplicaciones

Google lanza nuevas funciones de compra con IA, incluidas llamadas automáticas a comercios para buscar productos

Samsung Dev Day / Europa Press
Maquina Escribir
M. H.
Vídeo: Europa Press

14 de noviembre 2025 - 15:59

El 16º Samsung Dev Day, el encuentro de la comunidad de desarrolladores de Samsung en España, ha reunido a casi un centenar de directivos de la marca, profesionales, divulgadores e investigadores del ámbito de la programación y el desarrollo de aplicaciones, con el foco puesto en la accesibilidad y la automatización en tiempos de consolidación de la inteligencia artificial.

Aristidevs, referente del desarrollo móvil, ha conducido el encuentro, introducido por la Escuela de Organización Industrial, que ha destacado el interés creciente por la IA.

El evento contó con diferentes ponentes que aportaron su visión sobre cómo la IA está revolucionando el diseño y desarrollo de apps.

También se trató la creación de experiencias accesibles como en el caso de la Fundación Once.

Enmarcado dentro del programa Tecnología con Propósito, este encuentro sirve de foro para compartir conocimientos y crear experiencias que llegarán en breve a dispositivos móviles, televisores y accesorios con IA, que suman ya 400 millones según cifras de la multinacional coreana.

También te puede interesar

Lo último

stats