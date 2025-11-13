La Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado la llegada inminente de una tormenta solar que podría afectar a las comunicaciones y a distintos sistemas tecnológicos en Europa, África y Asia. El organismo prevé que las condiciones generadas por este episodio se prolonguen durante entre 24 y 48 horas, con un impacto calificado de “grave” sobre satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación, aunque insiste en que no existe riesgo biológico directo para las personas en la superficie terrestre.

Según la información facilitada, este martes se observó una intensa llamarada solar cuyo pico se registró en torno a las 11:00 de la mañana. Menos de una hora después se detectó una eyección de masa coronal con una velocidad inicial estimada en unos 1.500 kilómetros por segundo, un fenómeno vinculado a la tormenta que, de acuerdo con los cálculos actuales, alcanzará la Tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, siempre dentro de un margen de cierta incertidumbre temporal. La ESA subraya que el principal foco de preocupación reside en el impacto de la tormenta geomagnética sobre las infraestructuras tecnológicas que sustentan la actividad cotidiana y económica en las regiones afectadas. El aviso emitido remarca que:

¿Hasta qué punto podría resentirse la vida diaria si se producen incidencias en las comunicaciones o en la navegación durante este intervalo de 24 a 48 horas? Esa es la pregunta que sobrevuela ahora el aviso de la Agencia Espacial Europea, que insiste en la necesidad de seguir de cerca la evolución de la tormenta solar sin generar alarma sobre la salud de la población.

El aviso de la Agencia Espacial Europea se dirige expresamente a Europa, África y Asia, donde se espera que las condiciones asociadas a la tormenta geomagnética se mantengan entre 24 y 48 horas. Durante ese período, podrían registrarse incidencias relacionadas con:

No obstante, el organismo recalca que, pese a la gravedad del episodio desde el punto de vista tecnológico, la situación no supone un riesgo biológico directo para las personas que se encuentran en la superficie de la Tierra. El mensaje oficial insiste en esta idea al diferenciar entre el impacto sobre los sistemas técnicos y la ausencia de efectos directos sobre la salud humana.

