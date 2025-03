El volcán de lodo Borealis, un inusual santuario escondido de la biodiversidad marina

El volcán de lodo Borealis, ubicado en el mar de Barents, ha emergido como un enclave crucial para la vida marina. Este fenómeno natural fue descubierto por investigadores de la Universitat de Tromsø (UiT) en 2023 y ha capturado la atención mundial, especialmente por la colaboración con la organización noruega REV Ocean, que finalmente ha publicado hallazgos reveladores sobre su importancia ecológica.

Un entorno inusual que alberga vida

Mientras que algunas áreas del cráter del volcán Borealis parecen inhóspitas, las costras carbonatadas ofrecen un entorno ideal para especies como anémonas, serpulidos, demosponjas y colonias de octocorales. Estos depósitos minerales no solo proporcionan un sustrato firme, sino que también ofrecen refugio y oportunidades de alimentación.

La presencia de estas estructuras no es solo relevante para la flora marina, sino que desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad de las poblaciones de peces de la zona. Durante la investigación, se observaron grandes cardúmenes de especies valiosas comercialmente, como el saithe y otros peces demersales, que encuentran en estas formaciones un hogar seguro.

Importancia en la conservación de la biodiversidad

Asegurar la conservación de ecosistemas como el Borealis no solo protege la biodiversidad local, sino que también nos ayuda a comprender mejor las relaciones entre geología, geoquímica y biología en estos entornos marinos. Según el estudio publicado recientemente, preservar estos hábitats es esencial, especialmente en un momento en el que la explotación de recursos, como el petróleo y el gas, es importante en el suelo marino ártico.

Un portal al pasado y sus implicaciones actuales

Durante una expedición en el buque de investigación Kronprins Haakon en mayo de 2024, los científicos pudieron confirmar la notable actividad geológica del lugar. Utilizando un vehículo operado remotamente, descubrieron que el volcán submarino calienta el entorno próximo a 11,5 grados Celsius, muy por encima de la temperatura regular del fondo marino, que se mantiene alrededor de 4 grados. Este fenómeno ha permitido que se preserve una variedad de sedimentos con organismos microscópicos extintos, algunos de los cuales datan de hasta 2,5 millones de años.

Además, las emisiones ricas en metano de los "conos de lodo" continúan perfilando la geología del área, sugiriendo que las filtraciones de metano han estado activas durante milenios. Este descubrimiento ofrece una comprensión única sobre la interacción de estos procesos naturales con los ecosistemas marinos.

Compromisos futuros con la conservación

Noruega se ha comprometido firmemente a alcanzar el objetivo 30x30, que busca proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para el año 2030. La conservación de amplias franjas del lecho marino ártico noruego podría facilitar la recolonización y la restauración de comunidades biológicas bentónicas, un componente vital para la salud de nuestros océanos.

La profesora Giuliana Panieri, autora principal del estudio, ha enfatizado el valor de la colaboración internacional para impulsar nuestro conocimiento de los océanos del mundo. Este proyecto pone de relieve el poder del trabajo conjunto en la protección de los ecosistemas marítimos y proporciona datos cruciales para futuras investigaciones y políticas medioambientales.

Más información y referencias

Giuliana Panieri et al. Sanctuary for vulnerable Arctic species at the Borealis Mud Volcano, Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-024-55712-x.