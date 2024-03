'Amar es para siempre', un adiós para siempre

Amar es para siempre dice adiós este miércoles en Antena 3 en horario estelar, a las 22.50, cuando Manolita y Marce, Itziar Miranda y Manu Baqueiro, se desprendan de la piel de unos personajes que tras 20 años son historia de la televisión: “Vernos era un ritual en España”. Baqueiro y Miranda desprenden la misma candidez que los personajes a los que han dado vida en esta serie de Antena 3 , donde ha estado doce temporadas (once años), después de arrancar en 2005 en TVE con el nombre de Amar en tiempos revueltos (7 temporadas).

Dos décadas en las que se han colado en las casas de millones de españoles a primera hora de la tarde (pese a que su capítulo final se emita por la noche, tras El Hormiguero). “Mucha gente nos dice que vio la serie en su baja maternal, o que la empezó mientras estaba en el hospital. Amar han sido muchos años a una hora amable, la sobremesa, una hora muy íntima donde nadie molesta, era un ritual, era el momento más íntimo en una casa”, dice Miranda.

Sus personajes han sido el hilo de unión de todas las tramas que se han ido generando a lo largo de un total, entre ambas series, de 4.507 capítulos.

Barreiro echa la vista atrás para recordar su aterrizaje, casi literal, en esta producción. "Fue todo atropellado, recuerda, porque me llamaron de urgencia ya que había otro Marcelino, pero no le convenció a la cadena y tuve que repetir los 8 capítulos que ya había grabados con él, y era un personaje del que no sabía nada. Me tuve que poner las pilas, fueron días muy intensos, no tenía las herramientas que tengo ahora. Respecto a su despedida, ambos se muestran agradecidos por todo lo recibido, y miran al futuro que se les abre a partir de ahora, ya que ambos tienen proyectos de cine y televisión ya en marcha y otros aún por comenzar.

"No hay nadie imprescindible -afirma Barreriro- y a nosotros nos da mucha pena no estar ahí, pero ya hemos pasado el luto que es cuando ya terminas de grabar... Nadie se imaginaba que Verano Azul tenía que terminar, que tenía que morir Chanquete; pero llegan nuevas series y recordaremos ‘Amar’ durante muchos años”.

Unas palabras con el mismo cariño que tienen a sus personajes porque Barreiro es para mucha gente Marce y Miranda es Manolita: “siempre me giro con la misma amabilidad cuando me llaman Marcelino porque es parte de mi vida y el único Marcelino que hay soy yo, Manolita y yo estamos ligados.Y somos un matrimonio, hemos hecho historia y estamos muy orgullosos”.

Durante su recta final, Amar es para siempre se ha consolidado como la serie diaria más vista.En este 2024 ha logrado alcanzar una media del 11,8 % de cuota y 1,2 millones de espectadores, además de más de 2,2 millones de espectadores únicos cada día.

Dirigida por Eduardo Casanova, la ficción cuenta con Pablo Fajardo como director argumental de guion, Ariana Martin como coordinadora de escaletas y Ángel Agudo como coordinador de diálogos.

Más allá de nuestras fronteras, el final de ‘Amar es para siempre’ podrá verse en Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional.

Algo que remarcan sus dos protagonistas: “sabemos que esa gente nos va a seguir viendo, tenemos un público muy fiel”, remarcan.

La temporada final de ‘Amar es para siempre’ ha contado, además, con un elenco conformado por Miriam Díaz-Aroca, Roberto Álvarez, Aída Folch, Norma Ruiz, Paula Gallego, Andrea Guasch, Carlos Cabra, Juan Blanco, Clara Garrido, Alberto Olmo, Alba Recondo, Ramón Puyol, Alfons Nieto, Roger Berruezo, Susana Sampedro y María Garralón, entre otros.

Además, han seguido en esta última entrega los personajes interpretados por Anabel Alonso, Iñaki Miramón y Sebas Fernández.