Angie Rigueiro, la periodista con alma de jueza que ha fichado Pedrerol para ‘El Chiringuito’

Angie Rigueiro es uno de los fichajes recientes de El Chiringuito de Jugones, la tertulia deportiva nocturna que presenta Josep Pedrerol. La periodista, de 34 años e hija de argentinos de ascendencia libanesa e italiana, es una profesional de los medios de comunicación con 12 años de experiencia en Antena 3. En la principal cadena de Atresmedia presenta los Deportes, pero también ha estado al frente de Las noticias de la mañana, además de presentar el espacio informativo Antena abierta junto a Ángel Carreira.

Angie nació en Argentina, pero cuando tan solo tenía tres años sus padres se mudaron por motivos labores a Madrid. Terminó sus estudios universitarios en Estados Unidos, donde trabajó para la CNN antes de recalar en Antena 3, la que ya considera su casa. “Me dieron una beca en Atlanta, en Oglethorpe University, y trabajé en CNN. Empecé la casa por el tejado, y es verdad que es muy distinto al periodismo español, y al argentino ya ni te cuento”, explicaba en una entrevista concedida a la revista Diez Minutos.

La periodista argentina está perfectamente adaptada a nuestro país. “Bien, yo ni me he enterado. Hay muchas cosas distintas, pero todo te enriquece. Intento ir una vez al año a Argentina, seguimos teniendo casa y mucha familia allí. De hecho, hago conexiones tipo corresponsal para América TV, un canal argentino, y mi abuela está entusiasmada porque me puede ver”, explicaba.

Su bagaje en los informativos y en la sección de Deportes le ha llevado a El Chiringuito de Jugones, programa en el que colabora desde hace unos meses y donde ejerce también como experta en comunicación no verbal. La periodista, admiradora confesa del Real Madrid, ya ha demostrado su carácter en el programa de Josep Pedrerol. En una de sus primeras apariciones tuvo un encontronazo con Cristóbal Soria. El tertuliano se refirió a ella como la chica de los telediarios de Antena 3. Lo hizo de manera despectiva y sin mencionar su nombre. Tras recibir la defensa de compañeros del programa, Angie salió al paso para aclarar que ella no daba el telediario, sino un informativo, y le recordó cómo se llamaba ante el murmullo de los presentes en la sala.

Angie siempre ha tenido claro que quería dedicarse al periodismo, mientras que su segunda opción hubiera sido ser jueza. “Siempre he querido ser periodista. Con ocho años, en un verano que me aburría, me inventé un programa de televisión en el que entrevistaba a la familia, y hacía un periódico con noticias de lo que nos pasaba. De no haber sido periodista me hubiera encantado ser jueza, cambiar las cosas, dentro de lo que se pueda”, aclaraba.

La atractiva periodista, rubia y de ojos verdes, también saca tiempo para dedicarse a la docencia. “Me gusta enseñar y me lo propuso la Universidad Francisco de Vitoria, con 24 años. Después se me ocurrió crear el Máster de Periodismo de Televisión, del que además soy directora”, matizaba. La comunicadora mantiene un perfil activo en Instagram con 135.000 seguidores. Angie es una apasionada del deporte. Practica yoga y meditación, cuida su línea física y el mindfulness se ha convertido en su filosofía de vida. Rigueiro comparte su vida con el periodista Guillermo Santacruz. Ambos son padres de Ignacio, de tan solo tres años.