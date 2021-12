Los presentadores que brillaron con luz propia este 2021

El año televisivo deja nombres propios que cotizan al alza. Varios presentadores han visto aumentado su protagonismo durante este año 2021, asumiendo más responsabilidades y siendo los protagonistas de nuevos programas o sustituyendo a otros profesionales. Ese último supuesto ha tocado de lleno a José Yélamo. El que fuera uno de los reporteros y presentadores del magacín Más Vale Tarde en la Sexta durante casi diez años ha cambiado de programa. El ascenso le ha llevado a ponerse al frente de uno de los espacios más destacados del segundo canal de Atresmedia, La Sexta Noche. Junto a Verónica Sanz es el encargado de presentar la tertulia política que se emite los sábados en prime time.

José Yélamo es un periodista gaditano de 37 años con una larga trayectoria en los medios de comunicación. El hijo del conocido periodista Antonio Yélamo, ha demostrado en Más Vale Tarde que estaba suficientemente preparado para asumir los galones de La Sexta Noche. El cambio de cromos con Iñaki López, que ha realizado el camino inverso, supone el mayor reto de la carrera profesional del comunicador andaluz.

Dani Rovira está inmerso en la segunda temporada de La noche D en La 1 de TVE. El show televisivo de los martes ha iniciado su segunda temporada con nuevos colaboradores y con el humor como buque insignia. El gracejo del actor andaluz y su buen hacer ante las cámaras está consolidando a La noche D en la siempre difícil parrilla de programación de TVE. El intérprete se ha propuesto superar el dicho de que las segundas partes fueron malas. De momento, avanza a buen ritmo, ayudado por la falta de competencia respecto a las cadenas privadas en la noche del martes y por la presencia de colaboradores como Silvia Abril, Edu Soto, Mariam Hernández y David Perdomo.

Antena 3 ha estrenado recientemente un nuevo formato informativo. Tras la buena acogida de los especiales sobre el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, la cadena ha confiado el espacio Antena Abierta a los periodistas Ángel Carreira y Angie Rigueiro. Se trata de dos rostros ligados a los informativos de Antena 3. Ángel Carreira, que comenzó su andadura en Atresmedia en 2006, ha sido el relevo de Sandra Golpe durante sus últimas vacaciones, mientras que Angie Rigueiro, con experiencia en la cadena desde el año 2012, era parte del equipo de las Noticias de la Mañana y también había formado parte de la sección de deportes durante los fines de semana. Dos nuevas caras que aportan frescura al nuevo espacio informativo que se emite los domingos por la tarde como antesala a Las Noticias.

Nuria Roca es otra presentadora que ha estrenado nuevo espacio este año en la Sexta. La presentadora ha apostado por un formato con entidad propia y personalizado con su nombre. La Roca ha cubierto el hueco libre que había dejado Liarla Pardo en las tardes de los domingos. La propia Nuria Roca presentaba su nuevo programa de la siguiente forma. “Este es un programa para relajarnos, entretenernos, pasarlo bien, pero al mismo tiempo estar pendientes de la actualidad y la política. Cualquier cosa que ocurra os la vamos a contar en directo”, explicaba. La Roca ha tenido una buena acogida, poniendo de manifiesto que Nuria Roca es una mujer polifacética y versátil.

En Mediaset uno de los rostros que ha ganado peso en la cadena ha sido Patricia Pardo. Los problemas de salud de Ana Rosa Quintana le han brindado la oportunidad de conducir el magacín matinal junto a Ana Terradillos y Joaquín Prat. La periodista gallega que ejerce como colaboradora y eventual presentadora de El programa de Ana Rosa comenzó su andadura profesional en 2006. Sin duda, esta temporada ha sido la de la confirmación de esta periodista que ahora asume el mando de la actualidad en el magacín. Pardo ha pasado por espacios como Está pasando, Vuélveme loca o El buscador de historias, antes de desembarcar en El programa de Ana Rosa.

Ion Aramendi también ha adquirido más responsabilidades en La 1. El que fuera reportero de Sálvame ha destacado en el concurso El cazador. Ese hecho le ha abierto las puertas para presentar The Dancer y el magacín matinal Mejor contigo. Hasta el momento, el magacín no ha mejorado los datos de su antecesor, Las cosas claras, pero ese factor no resta méritos a un comunicador que ha ganado enteros desde el confinamiento.