Anna Olson y sus nuevos especiales en Canal Cocina

Anna Olson (Atlanta, Estados Unidos, 1968), la repostera televisiva más conocida del mundo, admite que “está fascinada” por la gastronomía de España, motivo por el que lleva 20 años viniendo a nuestro país. En su última visita grabó dos programas especiales de recetas rápidas para Canal Cocina que se ofrece en estos días y que se puede ver on line en las plataformas. “Hay un montón de diferentes tipos de sabores en España. En un futuro me gustaría adentrarme más en su cultura, conocer más a fondo su cocina y crear algo diferente”, señala a Efe la cocinera.

En este especial grabado para el público español “ha apostado” por mostrar sus recetas “más rápidas y más fáciles de hacer”, fieles a su estilo, para “esos momento en los que quieres cocinar algo delicioso pero estás demasiado ocupado”.

En el primero de los especiales, que ya puede verse, Olson prepara cuatro platos salados: pollo marinado, salmón con costra de sésamo, bol de calabaza y tomate, y sopa thai de verduras. El segundo especial, el 14 de septiembre, Olson mostrará otros cuatro platos dulces: tarta islandesa de chocolate y dátiles, scones de chocolate blanco y arándanos, tarta de avena y café; y barritas de tofe, chocolate y almendras. “Son demasiados platos en muy poco tiempo, me estoy metiendo mucho en el papel”, adelanta la chef sobre el ritmo de ambos programas. Olson valora especialmente el aprecio que tiene en las redes sociales entre sus seguidores españoles.

El apoyo de sus espectadores, explica, es su principal motivación para seguir adelante día tras día. Una motivación que se verá reflejada en sus próximos programas internacionales: “Una vez que has llegado a los 100 episodios, tienes que complicarte más, hacer un contenido más elaborado y creativo. Aunque siempre me declino más por la técnica clásica de cocina”, explica. “Lo que mas me gusta de España es la buena conexión que hay en sus postres con la fruta, especialmente con la fruta tropical, a la que no tengo tanto acceso en Canadá, donde vivo”, reconoce. Y también le gusta la “perspectiva diferente” de España a la hora de cocinar.