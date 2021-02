Blas Cantó llevará a Eurovisión 2021 la canción que estaba prevista

El público de La 1 se decantó este sábado por la canción que desde un primer momento se preveía como favorita de las dos propuestas por Blas Cantó. El murciano llevará una balada a Rotterdam en mayo, Voy a quedarme, que podría también ser grabada en Prado del Rey si la pandemia mantiene la actual limitación de movimientos.

Voy a quedarme será el tema que suene el 22 de mayo en la gala final eurovisiva. El público se decantó eun 58 por ciento frente a Memoria, un tema pop sincopado que nunca mostró posibilidades de ser defendido por Cantó en la gala decisiva.

La gala se celebró este sábado, superando bastante el tiempo previsto, conducida por Tony Aguilar y Julia Rivera. A lo largo del programa con homenajes eurovisivos en distintas canciones, Blas intervino a dúo con sus invitados, Vanesa Martín, Andrés Suárez, Pastora Soler, Edurne, Cepeda y Roi. El de Murcia brindó su versatilidad vocal.

Voy a quedarme cuenta con la escenografía diseñada del neerlandés Marvin Dietmann, creador de la puesta en escena de Conchita Wurst cuando venció en Eurovisión 2014 con Rise like a Phoenix. La canción española en Eurovisión 2021 está compuesta por Blas Cantó junto a Leroy Sanchez, Daniel Ortega "Dangelo" y Dan Hammond.

"Estaba perdiendo a mi padre. Tenía tantas cosas que decir... Esa canción me hizo llorar mucho", ha comentado Cantó, que hizo tres versiones de la letra para "sacar de dentro todo lo sufrido". En noviembre tocó grabarla en Madrid, justo cuando quien se moría era su abuela por la covid-19. "No podía cantarla sin emocionarme, pero ahora me siento fuerte, porque es un 'voy a quedarme yo aquí' y no tanto un pedirte que te quedes tú, aunque estás, da igual que no sea físicamente. Por eso para mí no es una canción triste, sino optimista", explicó.