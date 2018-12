Cristina Pedroche irá de brillos y con transparencias

Si Cristina Pedroche va a la Puerta del Sol en Nochevieja es para no ir como un sábado cualquiera, sino para sorprender a la audiencia. Eso ya lo sabíamos todos, pero la vallecana lo ha vuelto a comentar en El Hormiguero por si hubiera dudas. Antena 3 vuelve a confiar en la de Zapeando por cuarto año, con Alberto Chicote de acompañante de piedra, para que vuelva a lucir anatomía (a pulso de gimnasio todos los días) y a llamar la atención en el momento del año con más espectadores ante la pantalla.

Pedroche visitaba este miércoles a Pablo Motos para adelantar aspectos de su look 2019, con la dirección de Josie. La contertulia revela que el vestido que prepara sería digno de lucirlo Beyoncé en uno de sus conciertos y que, en la tónica de otros años, llevará brillos y transparencias.

El vestido de 2015

El vestido de 2016

El vestido de 2017

El vestido de 2018

"Sexy no se cuestión de una transparencia o un escote. Puedo ir sexy con vaqueros. Cuando hago yoga me siento supersexy. Es una cuestión de actitud", subrayaba la contertulia de Frank Blanco que asegura que su cuerpo "hará soñar" al público de las campanadas. "Me gustan mucho las transparencias y que brille mucho. Este año es el más arriesgado", asevera. Cristina comienza a calentar el ambiente a poco más de dos semanas se plantarse ante el reloj. "Soy señora de todas las maneras y con transparencias se puede seguir siendo una señora. Soy una mujer libre que decide lo que ponerse cada día", proclama la esposa del chef David Muñoz.