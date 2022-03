Dafne Fernández se sincera: "Me volví invisible para el mundo profesional"

Dafne Fernández (Madrid, 31 de marzo de 1985) estaba acostumbrada al éxito profesional desde que apenas alcanzaba la mayoría de edad. La actriz y bailarina madrileña acumuló protagonismo televisivo en las dos primeras décadas del siglo XXI con series como Un paso adelante (2002-2005), Los Serrano (2008), Tierra de lobos (2010-2014) y El Chiringuito de Pepe (2014-2016), pero en los últimos tiempos ha pasado al lado oscuro. Y ya se sabe que en el mundo de la televisión si no estás metido en la rueda puedes pasar al olvido muy rápidamente. Es lo que siente la propia Dafne, según apunta en una reciente entrevista para El Mundo. Un olvido que ella asocia indiscutiblemente a su condición de madre (dio a luz a sus hijos Jon y Alex en 2018 y 2020, respectivamente) y que le impulsa a hablar abiertamente de la discriminación que siente y en conductas pasadas que también le han afectado como mujer.

A lo largo de la vida se van tomando decisiones personales para tu desarrollo y en ocasiones terminan afectando a tu trabajo. En el caso de las mujeres se lleva trabajando mucho tiempo en rebajar la brecha salarial y reducir la discriminación respecto a los hombres en ciertos aspectos, pero aún queda camino por recorrer.

Dafne Fernández: "En España no hay personajes escritos para mujeres reales"

La maternidad ha supuesto siempre un inconveniente insalvable para muchas mujeres, que han tenido que renunciar a sus puestos de trabajo para afrontarla con garantías. Afortunadamente la sociedad ha evolucionado y actualmente existen mecanismos para facilitar la conciliación y asumir en plenitud nuevos retos laborales una vez tienes hijos, algo que no siente Dafne Fernández en estos momentos.

"A mí la maternidad me ha roto porque yo antes era la chica guapa y ahora soy una madre, entonces ya no encajo". Apunta la actriz durante la entrevista. No encajar desde el punto de vista laboral, de los perfiles que se buscan para interpretar ciertos papeles y encontrar la empatía del público. "Digamos que ya no soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza. En España no hay personajes escritos para mujeres reales", especifica Fernández, que narra también algún que otro episodio discriminatorio que ha vivido a lo largo de su carrera.

Discriminación en 'El chiringuito de Pepe'

Sucedió cuando grababa la serie 'El chiringuito de Pepe'. En aquel momento compartía cartel protagonista con actores como Jesús Bonilla, Santi Millán y 'El Langui' y ella solicitó cobrar lo mismo que cobraban sus compañeros de rodaje, tal y como le habían prometido. Esto no sucedió y decidió abandonar la serie, algo que la puso en el foco y la señaló como 'pesetera' porque lo que se transmitió veladamente era que ella exigía cobrar más que el resto. "Era mentira, yo nunca pedí más. Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí", explica.

Y es que poco queda ya de esa chica alocada que emergió con fuerza en la pequeña pantalla bailando en UPA Dance. Más madura y reflexiva está decidida a reivindicar los derechos de las mujeres, aunque le cueste estar castigada durante algún tiempo sin papeles televisivos.

La vida sigue y ahora su ilusión laboral está sobre las tablas del teatro. Pronto estrenará en Madrid 'Woman', un espectáculo de danza que le ha llegado en el mejor momento, necesita de la pasión y el cariño del público para recuperar la confianza en su misma.