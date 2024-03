Dani Martínez ya tiene lista la mudanza de su 'show' de entrevistas

Dani Martínez está de vuelta en Cuatro. El presentador regresa este lunes 4 de marzo a las 22:50 horas a la segunda cadena de Mediaset con su programa Martínez y Hermanos que viene ya rodado de Movistar Plus+. El actor y humorista cuenta con un amplio bagaje en diferentes programas y concursos. Precisamente en Cuatro formó parte de Estas no son las noticias en 2008. Dos años más tarde se convirtió en uno de los presentadores de Tonterías las justas, junto a Florentino Fernández y Anna Simón. En Cuatro también ha vivido la experiencia fallida de Guasap!, un formato que se anunció pero no llegó a ver la luz. En el año 2015 volvió a liderar un proyecto en Cuatro junto a Florentino Fernández, Sopa de gansos, de escaso recorrido. Su gran éxito en la cadena de Mediaset lo obtuvo gracias a El concurso del año, el formato en el que los concursantes trataban de adivinar la edad exacta de una serie de personajes que iban desfilando por el plató. En este concurso diario estuvo desde 2018 hasta su cancelación en 2021.

Martínez y Hermanos, el show y la tertulia liderada por Dani Martínez, llega a Cuatro avalado por su buen desempeño en Movistar Plus+. Tres invitados famosos en un sofá, juegos y pruebas específicamente pensadas para ellos y un presentador que destila ingenio, provocación y humor son los elementos diferenciadores de este espacio que pasa de la plataforma de Telefónica a la emisión en abierto cada semana.

En cada entrega de esta nueva apuesta de entretenimiento, producida en colaboración con Fremantle España, el presentador creará un entorno animado y distendido para los invitados y mientras charla con ellos les sumergirá en una sucesión de juegos y pruebas que darán lugar a momentos insólitos y divertidos. Personajes relevantes de los más diversos ámbitos, como gastronomía, música, deporte, espectáculo, interpretación o redes sociales, serán invitados al programa cada semana. La actriz Blanca Suárez, el cómico Joaquín Reyes y la presentadora Lorena Castell serán los tres primeros.

Buscar la complicidad de los tres famosos invitados semanales desde el primer minuto de programa, dar rienda suelta a su original sentido del humor y hacer de la diversión una seña de identidad del show conforman el leitmotiv de Martínez y Hermanos.

¿Has utilizado alguna vez tu fama para evitar una multa? ¿Te has hecho pasar por otra persona? o ¿Alguna vez te has comportado como un fanático?, son algunas de las preguntas embarazosas que el presentador planteará sus invitados en la sección Rompiendo el hielo. Las respuestas (sí o no) se mostrarán en una pantalla de forma anónima y el anfitrión deberá adivinar a cuál de ellos corresponde cada una.

En La teoría de Instagram Dani Martínez buceará en las fotos de Instagram que postean los invitados, lanzando una hipótesis ficticia sobre sus poses, outfits y expresiones de su rostro a través de un ingenioso monólogo.

El programa incluirá también juegos y desafíos adaptados a cada invitado: cantar, pintar, averiguar el contenido de imágenes proyectadas en la pantalla, participar en juegos digitales e interactuar entre ellos o con el público serán algunos de los desafíos que se sumarán a secciones ya conocidas del programa como El Megatrón o El botón verbenero.