Enrique San Francisco, su mejor amigo y su otro mejor 'amigo'

Ante el fallecimiento de Enrique San Francisco las miradas se dirigían a quien había sido uno de sus grandes amigos recientes y que le daba oportunidad de aparecer en su programa, Pablo Motos. El Hormiguero arrancaba este lunes con un emocionante monólogo del valenciano que recordó algunos de sus momentos vividos con Quique y algunas de las sabrosas anécdotas en torno a un actor y cómico que nunca quiso pasar desapercibido aunque su carácter era de estar un tanto al margen de todo y de todos.

"Un genio y un sabio" fueron dos de los epítetos lanzados por Motos, que en algunos momentos llegó a la lágrima al recordar a su compañero.

Enrique San Francisco era un genio y un sabio #TanganaEH pic.twitter.com/fKw3puZXoA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2021

Sobre la relación con el dinero, Motos evocó cuando supo de la cuantiosa indemnización que iba a recibir tras su accidente de moto en 2002. "Si me dan 100 millones, voy a gastar 110", repuso el fallecido intérprete, refrendado por su padre, Vicente Haro, que le respaldaba en todo momento por su comportamiento.

Motos, en la tertulia posterior como El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron también desveló la anécdota que fue testigo cómo su padre le levantó la novia al hijo, una tal María, aprovechando que éste estaba siendo atendido por el fisio. No era la primera vez que le pasaba algo así, comentaba con ironía Enrique.

El Monaguillo también expuso cómo en un espectáculo que compartía con él, tuvo que extender su número, pese al enfado del público que quería ver a San Francisco, porque estaba aguardando a que le llegara un vaso para la lata de cerveza que le habían dado para subir al escenario. Sin cerveza fría no trabajaba, recordaron.

Motos vivió también una agitada gira teatral con su añorado compañero, una experiencia de la que está muy orgulloso al cabo de tantos meses de contratiempos. Los contertulios además coincidieron en una anécdota: a la mínima Enrique San Francisco se abría la cremallera para mostrar su generoso miembro viril.

"Ante todo,lo que más le gustaba a Enrique era divertirse", fue el remate del prgorama de ayer, con este video, con algunos de los momentos del actor.

¿Sabéis lo que más le gustaba a Enrique San Francisco? Divertirse. Así honramos su memoria #TanganaEH pic.twitter.com/LKbwH1C7Op — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2021

"Todos queríamos a Enrique porque nos hacía sentir debilidad por él", aseguraba el presentador. Además, al final del programa, ha compartido algunas de las experiencias que han vivido juntos.

