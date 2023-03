Joaquín responde a los que le odian y dónde le perjudicó más su carácter

Vivir con arte resume bien la actitud vital de Joaquín Sánchez y es el título del último capítulo que esta noche se emite de La penúltima y me voy, en Antena 3. El capitán bético ha hecho siempre del humor una razón para funcionar en el trabajo, sin perder la profesionalidad, pero despertando siempre alrededor el buen rollo que necesita un vestuario. A sus 41 años el futbolista de El Puerto sigue adelante y en la entrega de este jueves se justifica aún mejor esa forma de entender la vida y el fútbol. "Las alegrías de Cádiz y las bulerías de Jerez", resume de manera flamenco José Mercé. Alejandro Sanz, recién homenajeado en Cádiz, también se deshace de elogios de su paisano.

Los vídeosvde Joaquín en las redes han llegado a ser virales como el que remedaba a Jennifer López, que también se recuerda en el episodio de este jueves.

Esta noche, último capítulo de nuestra serie documental sobre @joaquinarte, 'La penúltima y me voy'! A las 22:45, en @antena3com!#Penúltima8 pic.twitter.com/D097CzMG5P — Javier Ruiz (@rsjavi) March 23, 2023

Sus compañeros en el Betis y en la selección, como Borja Iglesias, Sergio Canales o el entrenador barcelonista Xavi Hernández resaltan la conveniencia de tener alguien del liderazgo y personalidad de Joaquín. Aunque el portuense muestra cierta reticencias: cree que en la selección le perjudicó su forma de encarar las cosas. Tal vez su mirada se dirige al cuerpo técnico de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque, sin citarlos.

Hoy hay respuesta de Joaquín a sus 'haters', a sus detractores. ¿Qué les parece las críticas, a veces muy duras, que se pueden leer a veces contra él? "Los comentarios negativos no me importan, no puedo caer bien a todo el mundo", asume con naturalidad. Lógico.

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, replica que hay pocos invitados que vayan sin protegerse, que acudan con todo su entusiasmo, a colaborar, a un programa de entrevistas.

Incluso la psicóloga Patricia Ramirez interviene en este episodio para resaltar que "la risa es curativa" y que el buen humor refuerza el sistema inmunológico y afianza la salud mental: una explicación en parte de esa longevidad con el balón, a punto de cumplir 42 años y seguir con empeño y calidad en el fútbol profesional.