Jon Kortajarena: "No estoy en la tercera temporada de 'La casa de papel'"

En plena cuenta atrás para el estreno de la tercera temporada de 'La casa de papel' en Netflix, un post de Jon Kortajarena en Instagram con el mono rojo y la máscara de Dalí propios de los protagonistas de la serie, desató todo tipo de especulaciones y rumores sobre la participación del actor en la tercera temporada.

El propio actor ha salido al paso del runrún sobre su posible aparición en la serie y lo ha desmentido rotundamente. Kortajarena ha aprovechado además para sacarle los colores a todos los medios que han publicado la información "sin llamar a nadie para preguntar".

No habrá que esperar al estreno ni era una estrategia publicitaria. Simplemente es que el actor es fan de 'La Casa de Papel' y quiso realizar un guiño a la serie desde su perfil personal de Instagram durante una visita de Netflix a 'Alta Mar', la serie por la que Kortajarena está vinculado a Netflix, cuya segunda temporada está confirmada.

El rojo me gusta. Y mucho... #LCDP #netflix #LCDP3

Kortajarena quiso zanjar ese runrún que se ha generado en las redes sociales sobre su presunta participación en La casa de papel: "No me váis a ver en la tercera temporada de La casa de papel. La foto del otro día es que vinieron los de Netflix a Alta Mar y me dieron la máscara y dije que me gustaba la serie, pero tampoco me ha llamado nadie para preguntar antes de publicar las noticias ni a mí ni a mi representante ni a Netflix ni a nadie. Estas cosas son así".

Lo que sí quedó claro es que al reparto de 'La casa de papel' les encantó la idea. Algunos de los actores de la serie como Úrsula Corberó le comentó la foto con un "pues únete a la banda"o Miguel Herrán que le contestó con el emoji de fuerza.

'La casa de papel'

En esta tercera temporada y después de conseguir huir con un botín de mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el grupo de ladrones debe volver a reunirse cuando El Profesor recibe una alarmante llamada: uno de los miembros de la banda (Río, el actor Miguel Herrán) ha sido capturado.

El plan de El Profesor para rescatarlo y seguir protegiendo el paradero de los demás es dar un nuevo atraco aún más grande: el Banco de España.